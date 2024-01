escuchar

La noticia del fallecimiento de Matthew Perry, el 28 de octubre de 2023, conmocionó al mundo del espectáculo y, en especial, a los fanáticos de Friends. El icónico personaje de Chandler Bing dejó una huella imborrable en la sitcom que apareció en televisión en 1994. En la 75° gala de los Premios Emmy, que se celebró la noche de este lunes en Los Ángeles, se rindió homenaje a la vida del actor, pero sus compañeros de elenco decidieron no asistir a la ceremonia por un desgarrador motivo.

Charlie Puth interpretó la canción de Friends en homenaje a Matthew Perry X

La noche del lunes 15 de enero fue protagonizada por la 75° gala de los Premios Emmy, que se celebró en Peacock Theater de Los Ángeles. El momento cumbre de la ceremonia fue prácticamente al final, cuando se rindió homenaje a una serie de artistas que fallecieron en 2023, entre los que se destacó a Matthew Perry.

Pero el elenco protagonista de su serie más exitosa, conformado por Jennifer Aniston, David Swichmmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox-Arquette y Lisa Kudrow, no asistió a la gala. En diálogo con The Hollywood Reporter, los productores de los Premios Emmy Jesse Collins y Jeannae Rouzan-Clay revelaron el motivo.

Conmovedor momento: Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer y Lisa Kudrow llegaron juntos al entierro de Perry (Foto: X)

“Todavía está muy fresco para ellos”, expresó Clay y Collins aclaró: “Hablamos de ello desde el principio. Pero, imagino que, por su parte, están de luto por alguien que todavía era muy cercano a ellos”. Y añadió: “No puedo hablar por ellos, pero todos tenemos que respetar que eran su propia familia. Probablemente, fue demasiado pronto”.

El homenaje en la noche de los Premios Emmy estuvo a cargo del cantautor Charlie Puth y el dúo The war and the treaty, quienes honraron también a artistas como Len Goodman, Lance Reddick, Alan Arkin, Paul Reubens, Barbara Walters, Angela Lansbury y Kirstie Alley. El compositor interpretó la célebre canción de “I’ll be there for you”, que ocupó la intro de Friends durante 10 temporadas.

El sentido homenaje que Jennifer Aniston planeó para Matthew Perry, junto al elenco de Friends

La amistad entre Rachel Green y Chandler Bing traspasó las pantallas y Jennifer Aniston y Matthew Perry se convirtieron en mucho más que compañeros de elenco. Tras el fallecimiento del actor, la protagonista de Misterio a bordo decidió dedicarle un sentido homenaje, junto al resto de intérpretes de Friends.

“En las últimas dos semanas, leí nuestros mensajes, saltando de uno a otro. Reí, lloré y volví a reír. Los guardaré por siempre jamás”, expresó Jennifer Aniston, a través de su perfil de Instagram, donde posteó un emotivo mensaje para su compañero tras su muerte. E incluyó una captura de pantalla de una de sus conversaciones, en la que Perry le dijo: “Hacerte reír me alegró el día”. Y ella respondió: “La primera entre mil veces”.

El emotivo mensaje de Jennifer Aniston a Matthew Perry Archivo

Jennifer Aniston decidió homenajear a su amigo en una reunión privada, junto al resto de protagonistas de Friends, que tendría lugar en su casa en Bel-Air. “Siempre fue su plan reunirse solo ellos cinco, para que pudieran sentirse cómodos al decir lo que tuvieran en mente”, señaló una fuente cercana. Y agregó: “Su intención es recordar algunos de sus momentos favoritos con Matt, compartir historias, reír y llorar”.