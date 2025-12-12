La reacción de Yanina Latorre al enterarse de que algunos famosos quisieron evitar su llegada a MasterChef Celebrity

Indiscutidamente, Maxi López se convirtió en uno de los participantes favoritos de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). Su espontaneidad, honestidad y sobre todo sus picantes idas y vueltas con su exesposa Wanda Nara se volvieron virales en las redes. Sin embargo, cuando firmó su contrato con el canal, el exfutbolista pautó que tendría algunas ausencias, puesto que su mujer Daniela Christiansson, que vive en Ginebra con su hija Elle, está en la recta final de su segundo embarazo. El fin de semana viajó a Europa para reencontrarse con su familia y como las grabaciones del programa continúan, se eligió a Yanina Latorre como su reemplazo. Antes de ponerse el delantal, la conductora contó cómo se prepara para este nuevo desafío y durante una entrevista en vivo se enteró de que un grupo de participantes intentaron evitar que se sumara al reality y su respuesta no tardó en llegar.

Durante la emisión del jueves 11 de diciembre de Sálvese quien pueda (América TV) Yanina Latorre contó que este viernes arrancaba las grabaciones de MasterChef Celebrity, pero que recién saldrá al aire dentro de 10 o 15 días. Asimismo, contó que hay otra figura que también reemplazará a Maxi López, y que ya grabó su participación, pero no reveló su identidad. Incluso reveló que originalmente los llamaron a ella y a su marido Diego Latorre para hacer los reemplazos. A su marido le tentó la propuesta y comenzó las negociaciones. Sin embargo, y a pesar de que sus dos hijos, Diego y Lola, estaban encantados con la idea de ver a sus padres cocinar en televisión, finalmente la participación del periodista deportivo no se pudo concretar por cuestiones de agenda.

Yanina Latorre fue elegida para reemplazar a Maxi López en MasterChef (Foto: Instagram @yanilatorre / @officialmaxilopez)

Además de revelar que le dieron un camarín propio, Yanina Latorre aseguró que algunos participantes no estaban tan a gusto con su incorporación: “A mí no me preocupa nada, pero sé que hay varios preocupados porque voy yo. Me hablaron muy bien de Wanda. Me dijeron que es re buena compañera - los productores, no sé los compañeros porque no los vi - y todos están felices con que llega a horario”.

Yanina Latorre contó cómo se prepara para debutar en MasterChef Celebrity

Hacia el final del programa, realizaron un móvil en vivo con Wanda Nara, la conductora del reality de cocina. “Yo no puedo hablar, pero sé que estás muy nerviosa, me estuvieron comentando”, expresó la mediática. “Por la cocina, pero no por enfrentarte”, arremetió Latorre. Sin embargo, Nara le dijo que, no solo iba a tener que enfrentarse con ella, sino también con muchos compañeros.

Yanina Latorre habló con Wanda Nara sobre su incorporación a MasterChef Celebrity (Foto: Captura / América TV)

“¿Vos decís que están todos enojados conmigo?“, cuestionó Latorre y Nara, con la honestidad que la caracteriza, le dijo: ”Yo creo que soy la más tranquila. Hay algunos que quisieron juntar firmas para que no estés, pero no lo lograron“. Si bien le aseguró que cuando se vieran cara a cara le iba a dar nombres, a modo de pista le comentó que la inicial de una de las personas involucradas era la T. “¿El Turco Husaín? ¡Atrevido! ¿Qué le hice? Pensé que era Sofi Martínez que me odia”, arremetió la conductora. “Evidentemente, sos más poderosa de lo que pensábamos porque vas a estar”, cerró Nara.