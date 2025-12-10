Protagonizó una exitosa saga de películas, pero se alejó de las cámaras para estudiar en Cambridge

Este año se cumplen 20 años del estreno de Las Crónicas de Narnia, la saga de fantasía que marcó a millones de espectadores y que continúa entre los títulos más reproducidos por las nuevas generaciones en la plataforma Disney+. Para celebrar el aniversario, Georgie Henley —quien interpretó a Lucy Pevensie— compartió en sus redes sociales una galería de fotos junto a Skandar Keynes, Anna Popplewell y William Moseley. La imagen recrea una postal tomada durante el rodaje original y deja ver cómo el paso del tiempo transformó a quienes dieron vida a los hermanos Pevensie.

"¡20 años! Tuvimos que recrear esta foto en agosto cuando Andrew estaba en Londres. Realmente no tengo palabras, excepto gracias Andrew por crear magia de la vida real y dejarnos ser parte de ella, y gracias a todos los que aman la película tanto como a nosotros nos encantó hacerla. Voy a publicar algunas fotos más pronto de nuestra familia Narnia, ¡qué afortunados somos!“, escribió la actriz al pie del posteo.

Los actores recrearon esta foto tomada durante las grabaciones de Narnia (Foto: Instagram @georgiehenley)

Rápidamente, los fanáticos de la saga compartieron las imágenes y descubrieron que uno de los cuatro famosos hermanos de Narnia no posee redes sociales y parece haber desaparecido de la esfera pública. Se trata de Skandar Keynes, quien tomó un camino completamente distinto.

Así se encuentran hoy los actores de Narnia (Foto: Instagram @eorgiehenley)

¿Qué es de la vida Skandar Keynes, recordado por su papel de Edmund Pevensie?

Skandar Amin Casper Keynes (34) pasó de ser una de las figuras jóvenes más prometedoras de Disney a desaparecer del radar mediático. El joven empezó en el mundo de la actuación a temprana edad, cuando tenía 12 años un agente de casting lo vio en una de sus performances y consideró que su expresión y presencia encajaban a la perfección con el Edmund.

Aunque había tenido una participación menor en una puesta de Macbeth de la Royal Shakespeare Company en 2001, la saga fantástica lo catapultó a la fama internacional. Sin embargo, su familia siempre priorizó su educación. Asistió a la Anna Scher Theatre School hasta 2005 y luego ingresó a la prestigiosa City of London School, la misma institución que recibió a Daniel Radcliffe durante los años en los que filmaba Harry Potter. Esa rutina lejos de la exposición constante fue clave para que pudiera crecer con cierta normalidad.

El antes y después de Skandar Keynes (Foto: Redes Sociales)

En una entrevista con Cinema Blend en 2010, Keynes explicó que, a diferencia de los protagonistas de Harry Potter, su vida transcurrió la mayor parte del tiempo fuera de los sets. “La gente me asocia solo con Edmund, pero trabajé un año y medio en total. El resto del tiempo tuve una vida normal”, señaló. También afirmó que nunca enfrentó el nivel de acoso mediático que vivieron otros jóvenes actores, ya que podía caminar tranquilo sin fans persiguiéndolo ni fotógrafos en la puerta de su casa.

Ese equilibrio influyó en su decisión de retirarse cuando concluyó la producción de La travesía del Viajero del Alba. Con 19 años, eligió enfocarse en una vocación completamente ajena al cine, vinculada a los estudios de Oriente Medio. Fue así que ingresó a la Universidad de Cambridge, donde obtuvo una doble distinción en Estudios de Oriente Medio en Pembroke College, con especialización en árabe y persa.

Los actores volvieron a reunirse después de 20 años (Foto: Instagram @georgiehenley)

La razón por la que decidió abordar esta rama política es por su legado familiar. Su madre es libanesa y, aunque el actor viajaba cada año al Líbano, no dominaba el idioma. Ese deseo por comprender sus raíces lo impulsó a profundizar en la lengua, la cultura y la política de la región. En diálogo con Business Insider, aseguró que los estudios académicos despertaron una pasión que desplazó cualquier posibilidad de continuar su carrera actoral: “Había encontrado un área que me apasionaba. No podía justificar posponer esa oportunidad”.

Como parte de su formación, vivió un año en Beirut para perfeccionar su árabe coloquial y escribió una tesis que compara la enseñanza de la historia en Irán y Arabia Saudita. También estudió persa con el objetivo de ampliar su visión sobre las dinámicas culturales de Medio Oriente.

Otra de las razones poco conocidas que lo impulsaron a seguir este camino es que el intérprete es tataranieto de Charles Darwin, sobrino nieto del economista John Maynard Keynes y descendiente de académicos vinculados a Cambridge y a los estudios de Oriente Medio. Además, por línea materna es nieto del escritor y diplomático libanés Cecil Hourani.

Skandar Keynes en su trabajo como asesor político del parlamentario Crispin Blunt Foto: X

Desde 2015 trabaja en asuntos públicos vinculados a la región. Primero se desempeñó como asesor parlamentario en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, donde acompañó a diputados en misiones diplomáticas en Oriente Medio y el norte de África. Desde 2017, colabora como asesor político del gobierno británico.

Debido a su nueva vida vinculada a asuntos políticos a nivel global, es que el actor prefirió durante estos años mantener un perfil alejado de las cámaras de televisión e incluso no posee redes sociales. Es por eso que las fotos compartidas por su compañera de elenco la última semana sorprendieron a todos sus fans al notar el cambio físico que vivió en estos 20 años.

En una de sus últimas entrevistas, consultado sobre la posibilidad de volver a la actuación en algún momento, aseguró: “Espero que todo lo que haga esté relacionado con mis estudios para no haber desperdiciado cuatro años de mi vida. No muchos empleadores parecen interesarse activamente por los estudiantes de Estudios de Oriente Medio, probablemente porque somos muy pocos”.