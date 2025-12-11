Los actores de Las Crónicas de Narnia se reencontraron a 20 años del estreno de la película: así están hoy

Hace exactamente 20 años Disney llevó a la pantalla grande la historia de cuatro hermanos que descubren un mundo de fantasías adentro de un placard, que C. S. Lewis escribió 55 años antes. Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) se convirtió en un éxito rotundo. Recaudó 745 millones de dólares a nivel mundial y demostró que la fantasía tenía aún un público fiel, que estaba deseoso de ir al cine para comprobar como sus libros favoritos se convertían en películas. Si bien la continuación de la franquicia no superó las expectativas y la saga terminó diluyéndose a mitad de camino, lo cierto es que el impacto de la primera entrega fue tan grande que los fanáticos nunca la borraron de su mente. Pero, lo que hasta el momento no se sabía era que sus actores también mantenían fresco el recuerdo. A dos décadas del estreno de la película, el elenco original y su director se reencontraron y recrearon una imagen icónica que tuvo como resultado no solo un posteo viral, sino también un viaje directo y sin escalas a la nostalgia.

Un actor puede pasar del anonimato a la fama literalmente de la noche a la mañana. Sin importar si tiene años de carrera o absolutamente nada de experiencia, si la película o serie en la que está se convierte en un éxito y su actuación se destaca, es extremadamente probable que comience a captar la atención de los productores, se vuelva tapa de revista y de repente su agenda laboral este completa para el próximo año. Lo difícil es mantenerse arriba cuando la espuma baja, y ahí es donde está el verdadero desafío. Quienes vivieron esta experiencia hace 20 años fueron los actores William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes y Georgie Henley cuando fueron elegidos para interpretar a los hermanos Peter, Susan, Edmund y Lucy Pevensie, respectivamente, en Las Crónicas de Narnia, una adaptación de la novela de 1950 de C. S. Lewis. Eran solo cuatro niños y adolescentes británicos que de la noche a la mañana se convirtieron en estrellas.

Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero, basada en la novela de C. S. Lewis, se estrenó en cines en 2005 (Foto: IMDb)

La película, dirigida por Andrew Adamson (Shrek), captó de lleno tanto al público joven como al adulto. Tres años después se estrenó la segunda parte, Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian), sin embargo, estuvo lejos de los buenos números que logró la primera. En 2010 llegó Las Crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba (The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treade) con la dirección de Michael Apted y los protagónicos de Skandar Keynes y Georgie Henley. Tampoco cumplió con los objetivos y puso en pausa la saga. La misma se reanudará en 2026 con el estreno de una nueva adaptación de la historia a cargo de Netflix y bajo la dirección de Greta Gerwig.

Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero

Más allá de los fracasos de las dos últimas partes, la magia de la primera continúa intacta, hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque sus cuatro protagonistas y su director revelaron que, en agosto de 2025, volvieron a verse cara a cara después de mucho tiempo. El martes 9 de diciembre, Georgie Henley compartió en su cuenta de Instagram imágenes de los días que pasaron los cinco juntos en Londres meses atrás y las caras de felicidad de todos valieron más que mil palabras. Disfrutaron de una comida en un restaurante y además recrearon una foto que los cinco se tomaron durante el rodaje de la primera película.

“¡20 años! Tuvimos que recrear esta foto en agosto cuando Andrew estaba en Londres“, reveló Henley. “Realmente no tengo palabras, excepto decirle gracias Andrew por crear magia en la vida real y dejarnos ser parte de ella. Y gracias a todos los que aman la película tanto como a nosotros. Nos encantó hacerla. ¡Qué afortunados somos!“, cerró, para dar cuenta del espacio que ocupa la saga en la memoria y el corazón de todos.

Skandar Keynes, William Moseley, Andrew Adamson, Anna Popplewell, Georgie Henley se reencontraron a 20 años del estreno de Las Crónicas de Narnia (Foto: Instagram @georgiehenley)

La publicación no tardó en volverse viral y los fanáticos estallaron de emoción. ”¿Qué? Mi infancia en una foto”; “Imaginá que vas a cenar y ves a todo el elenco de Narnia”; “La película de mi vida sin ninguna duda. Verla en el cine con cinco años, jugar a ser Lucy en mi infancia y creer completamente en la magia es algo que llevaré siempre en el corazón”; “¡Ustedes fueron toda mi infancia! ¡Planeo que mis hijos vean las películas también!“, y “Familia Narnia por siempre”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Instagram.

Los fanáticos se emocionaron con el reencuentro de los actores de Las Crónicas de Narnia (Foto: Instagram @georgiehenley)

Y es que no solo se sorprendieron por el reencuentro, sino también por ver imágenes de ellos después de años. Sucede que en realidad ninguno de ellos goza hoy de la misma popularidad que hace 20 años. Mientras tres siguieron con sus carreras en Hollywood, uno se alejó de las cámaras y eligió una vida ligada a la política.

Qué fue de la vida de los actores de Las Crónicas de Narnia

William Moseley tenía 18 años cuando interpretó al mayor de los hermanos Pevensie. Tras la finalización de la saga, se puso en la piel del príncipe Liam Henstridge en la serie The Royals y forjó una sólida carrera en cine con películas como In Like Flynn, The Ballad of Davy Crockett, Murder Company y más recientemente Home Sweet Home: Rebirth. Actualmente, tiene 38 años y su agenda laboral incluye varios proyectos para la pantalla grande.

En cuanto a Anna Popplewell, su trabajo más notable, después de interpretar a Susan Pevensie, fue en la serie El reino (Reign), que grabó de 2013 a 2016, y The Nun II (La monja 2), de 2023. A pesar de tener una carrera pública, optó por resguardar su privacidad, mantener un bajo perfil y no tener redes sociales. Actualmente, tiene 36 años y está casada desde hace nueve con el actor Sam Caird, con quien tiene un hijo.

Mientras William Moseley, Anna Popplewell y Georgie Henley continuaron con sus carreras actorales, Skandar Keynes construyó una carrera en la política (Foto: Instagram @georgiehenley)

A diferencia de sus hermanos de ficción, Skandar Keynes (34) eligió una vida lejos de Hollywood y cerca de la política. En 2014 se graduó en estudios Árabes e Historia de Medio Oriente, en Pembroke College, que forma parte de la Universidad de Cambridge. Trabajó como asesor parlamentario en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, donde acompañó a diputados en misiones diplomáticas en Oriente Medio y el norte de África, y desde 2017, colabora como asesor político del gobierno británico. Al igual que Popplewell tampoco tiene redes sociales.

Georgie Henley, la actriz que conquistó a todos con su tierna y sensible interpretación de Lucy Pevensie, hoy tiene 30 años y viene de estrenar la tercera temporada de La diplomática (The Diplomat) en Netflix. Previamente, trabajó en la película The Sisterhood of Night y en la serie La princesa de España (The Spanish Princess). Además de la actuación, a fines de 2023 lanzó Amphibian su libro de poesías. Ese año también reveló públicamente que cuando tenía 18 le diagnosticaron fascitis necrosante, una extraña enfermedad que casi le provoca la pérdida de un brazo.

Para quienes quieran darle play, las tres películas de la saga de Las Crónicas de Narnia están disponibles en la plataforma de streaming Disney +