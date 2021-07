El novio de Ángeles Balbiani la sorprendió con una declaración de amor en vivo por primera vez

A principios de junio, Ángeles Balbiani anunció que está en la dulce espera junto a su pareja, Juan. Después de tres años juntos, la actriz compartió con gran alegría la noticia de su embarazo. El novio de la panelista no pertenece al mundo del espectáculo y prefiere mantenerse fuera de las cámaras, pero decidió hacer una excepción y apareció en televisión por primera vez para hacerle una declaración de amor pública.

Balbiani ya es madre de su hijo Benjamín, de 14 años, fruto de su relación con su exmarido, Félix Maglione; y ahora agrandará la familia ensamblada con la llegada de un nuevo integrante. Invitada al ciclo de Tomás Dente, Vino Para Vos (Net TV), reveló cómo comenzó su historia de amor con su actual pareja.

Angie Balbiani fue sorprendida con un mensaje de su novio, por primera vez ante las cámaras - Fuente: Net TV

“Un lunes Juan le tira la pelota a Benja para jugar en la plaza y empiezan a hablar. Pasaron quince minutos y yo con mi humor ácido me acerco y le digo: ‘Si lo vas a secuestrar, hacelo ahora que te estoy viendo’”, contó. En este sentido, aseguró que ese encuentro casual que sucedió gracias a su hijo podría haber quedado en un simple recuerdo, pero a la hora y media el misterioso hombre ya le había mandado una solicitud de amistad en Facebook.

La panelista de Editando Tele (Net TV) reconoció que el flechazo a primera vista había sido intenso, pero le dejó en claro sus intenciones desde el primer momento: “Él venía picoteando, era muy de Tinder, y de hecho en las primeras conversaciones hay un renglón donde me dice: ‘Vos sos una mujer seria’, como tanteando mi situación de dama, dejando entrever que no era para una noche y nada más, y yo le dije: ‘Sí, soy seria’”.

La galería de imágenes con la que Angie Balbiani comunicó que está nuevamente embarazada Instagram @AngelesBalbiani

Después de varios encuentros avanzaron a paso firme y el noviazgo pronto se convirtió en convivencia. El conductor la sorprendió en plena entrevista y le contó que su pareja le había grabado un mensaje. “Te amo mucho, estoy muy feliz y orgulloso de la familia que hemos formado y de la que se viene”, expresó el novio de Balbiani.

“Te deseo toda la felicidad del mundo, porque te lo merecés por como sos con todos los que te rodean”, concluyó en su fugaz participación televisiva. Entre risas, la ex Rebelde Way se mostró incrédula ante semejante excepción del padre del hijo que está esperando: “No le gusta que suba fotos a las redes y si hizo esto es porque no le quedó otra, ¡y qué seriedad en todo momento!”.

LA NACION