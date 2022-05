El osado look de Alejandra Maglietti en los Martín Fierro 2022 que abrió un debate en redes: “Con qué necesidad”

La noche más importante de la televisión argentina dio comienzo a las cerca de las 20 con la llegada de los invitados a la gala de los Martin Fierro. Iván de Pineda y Paula Chaves estuvieron al frente de la transmisión de la previa por Telefe. Edith Hermida y Alejandra Maglietti fueron las primeras en arribar y mostrar sus looks. Por un detalle, el de la modelo se volvió foco de críticas en Twitter y le valió todo tipo de comentarios.

Hermida y Maglietti llegaron al evento en el Hotel Hilton Puerto Madero en representación de Bendita TV (El Nueve). Las panelistas se mostraron esperanzadas en poder llevarse la estatuilla y contaron que desde las primeras horas de la tarde se encontraron para prepararse para el evento.

Las panelista llegaron juntas al importante evento (Foto Gerardo Viercovich) Gerardo Viercovich

Mientras Edith eligió un clásico vestido de lentejuelas en color plateado, su compañera fue más osada en su elección y esto le valió cientos de críticas en las redes sociales. La abogada lució una chaqueta top en color negro que dejó al descubierto el abdomen y parte del busto. Lo combinó una falda tubo larga dorada con transparencias en ambos costados.

Alejandra Maglietti

Claro que su outfit no pasó para nada desapercibido y su nombre rápidamente se volvió tendencia en la red social del pajarito. “Va a hacer topples con solo querer acomodarse el pelo”; “No era necesario el top”; “Me parece que no va a comer nada hoy, no podía separar los brazos” y “¿Cuál es la necesidad? Vayan acorde a lo que es un evento de gala. Se puede estar elegante sin mostrar tanto”, fueron solo algunos de los comentarios negativos que recibió.

Las críticas en redes sociales (Captura Twitter)

Si bien la modelo se mostró feliz y sonriente con la elección de su atuendo, los usuarios no perdonaron su elección. Su look fue el blanco de los ya clásicos memes en Twitter, los cuales que se crean a partir de una situación particular, como en este caso.

(Captura Twitter)

La figura de Marge Simpson fue utilizada para ejemplificar el atuendo elegido por la panelista, que decidió mostrar mucha piel. Un usuario eligió una escena donde la esposa de Homero deja su cuerpo al desnudo con la intención de llamar la atención del cuerpo policial, que estaba a punto de disparar contra un elefante que tenía a su esposo e hijo en la boca.

Los memes no faltaron (Captura Twitter)

El look de Alejandra, blanco de memes (Captura Twitter)

Otro foco de los memes fue dirigido hacia la poca ropa que tenía Maglietti en relación a las bajas temperaturas de la noche del evento.