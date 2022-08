La indignación de Alejandra Maglietti porque Instagram le suspendió la cuenta por una foto: “Me censuraron”

Las redes sociales se volvieron el gran canal de comunicación y trabajo para muchas figuras. Allí comparten diversos contenidos sobre sus vidas, pero muchas famosas se encontraron frente a una dificultad: la censura del contenido. Las políticas de estas plataformas tienen diversas restricciones en cuanto al contenido que se publica, una de ellas es respecto a las fotos que podrían mostrar zonas del cuerpo desnudo. Alejandra Maglietti desafió a este reglamento, fue sancionada y se quejó en vivo, para dejar en claro el gran malestar que le generó la situación.

Maglietti tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram. A diario, comparte videos humorísticos, tips de belleza y sus rutinas de belleza, como así también los momentos de relax. Este último fue el aspecto que la llevó a tener un castigo que implicó la suspensión de su cuenta por 24 horas, lo que además de tratarse de un mal trago, afecta a sus compromisos laborales que cumple a través de publicidad en redes sociales.

La modelo refirió a la censura que recibió por parte de Instagram (Foto Instagram @alemaglietti)

“Esta tuvo problemas, me censuraron esta foto y no me la dejaron subir a Instagram. Lo que me dicen es que infringir las normas de la comunidad y que me inhabilitaron para usarlo por un día”, explicó la modelo en Bendita TV (El Nueve), al mostrarse en pantalla la foto en la que se la puede ver recostada en una cama, desnuda y tapándose solo una parte de su cuerpo con una sábana blanca. “Hoy no salgo de acá”, fue lo que escribió en esta publicación que cosechó más de 70 mil “Me gusta”, y que a pesar de ser el objeto de censura no fue eliminada de su perfil.

El enojo de Alejandra Maglietti

En cuanto al momento en que fue notificada sobre la infracción, Alejandra expresó: “Casi me infarto. ¡Instagram, no me podés dejar sin poder entrar 24 horas! ¿Me entendés? No puedo, me hace mal. Tuve ansiedad, angustia”. No es la primera vez que una famosa denuncia públicamente esta restricción por parte de las redes sociales, por ejemplo, en los últimos meses Florencia Peña sufrió la pérdida de su perfil en Instagram, y se mostró totalmente preocupada, ya que se trata de una fuente de trabajo. Por lo general, se trata de un cierre momentáneo de la cuenta, pero en casos más graves la pérdida es total, lo que significa que el o la artista puede perder sus seguidores, requisito de las marcas para hacer negocios.

La foto por la cual Alejandra recibió la censura en Instagram (Foto Instagram @alemaglietti)

Más relajada, por haberse tratado de una suspensión momentánea, la modelo usó el humor para responder la pregunta de Beto Casella respecto a el fotógrafo detrás de esa imagen. Sin dar mucho lugar a la especulación, la modelo descartó que la persona que tomó la foto sea una pareja sino por el contrario, destacó que se trató de un profesional el encargado de captar el momento: “Tengo un fotógrafo”. Sin embargo, su versión no convenció a sus compañeros, quienes indicaron que podrían haber retratado el momento posterior a tener relaciones íntimas. Con un tono muy jocoso y con la necesidad de terminar con el asunto, Alejandra bromeó: “Y por eso me puse así, con los anteojos, para que no se me note en la cara”.