El pasado viernes, en una nueva edición del programa El loco y el cuerdo, transmitido por YouTube y conducido por Flavio Azzaro y Andrés Ducantenzeiler, la modelo Alejandra Maglietti asistió a los estudios para dialogar con sus interlocutores en una entrevista donde se tocaron varios temas. Hablaron sobre el ambiente donde ella recorrió gran parte de su carrera y, a su vez, un tema sensible: la separación con el exfutbolista Jonás Gutiérrez.

“Estuviste en pareja con un jugador...”, destacó Azzaro para iniciar la conversación sobre un tema que guardaba una perlita que sorprendió a los presentes. Ahí fue donde la invitada decidió interrumpirlo para expresar que los compañeros del mismo plantel que conformaba el deportista se le insinuaron al saber que había finalizado la relación entre ambos.

“Te voy a decir algo horrible y lo voy a contar”, expresó la conductora y también panelista del programa Bendita TV. Para alimentar un poco más el morbo, Ducantenzeiler picanteó: “Es acá o nunca”, lo que llevó a la protagonista de esta historia a ventilar detalles post separación: “Cuando corté con él, compañeros de equipo, con los que había compartido tiempo y vinieron a casa a cenar, me escribieron (por las redes). Ahí fue donde dije acá no hay un código. Encima a pibes con los que traté, donde me hice la buena cuando vinieron a casa”, sentenció.

Al indagar sobre los motivos de la separación y el fin de la relación, Maglietti se abstuvo a contar en profundidad, pero aclaró que fue un fuerte cimbronazo en su vida. “Cuando me pelee con Jonás sufrí mucho, la pasé mal”, expresó la modelo nacida en Resistencia, Chaco.

Maglietti y Gutiérrez atravesaron cinco años de relación, hasta que en 2019 decidieron poner un punto final debido a algunos rumores de infidelidad que circularon acerca del exjugador de Vélez, Newcastle, Banfield, entre otros.

Alejandra Maglietti durante un evento Gerardo Viercovich - LA NACION

A raíz de ello, Maglietti, en varios medios de comunicación, aseguró que el desgaste de estar con un futbolista incidió para el quiebre de la pareja, que tenía incluso planes de casamiento. “Es difícil porque cualquier persona que esté en pareja con algún deportista de alto rendimiento, porque ni siquiera tiene que ser futbolista, un poco tiene que ceder su vida. Si me pongo a pensar, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, más allá de la parte triste, porque vi cosas que quizás nunca hubiera aprendido. Después de unos años, los jugadores tienen lesiones, viajes y muchas cuestiones a las que uno tiene que ponerle mucha energía”, expresó en su momento la modelo en una entrevista con el programa de radio Agarrate Catalina, emitido por la Once Diez.

En esa misma línea, culminó sobre los motivos del alejamiento: “Me separé porque no daba para más. Había cosas que no me gustaban, que no iban a cambiar y preferí seguir caminando, conocer a personas nuevas... Para mí fue una decisión acertada. La luché, le di bastante tiempo, pero cuando me di cuenta que no había vuelta atrás dije ‘me tengo que ir’, no tengo otro camino”.