Andrés Nara, padre de Wanda, habló del vínculo con su hija en una entrevista radial y detalló los motivos de su distanciamiento Crédito: Paparazzi

23 de enero de 2021 • 16:03

Algunas circunstancias, rispideces y diferencias hacen que el lazo que une a padres e hijos se atenúe o deteriore. En una reciente entrevista radial, Andrés Nara, padre de Wanda, reveló que aún no conoce a Francesca e Isabella Icardi y que no tiene relación con su yerno Mauro. Sin embargo, el empresario mediático recalcó que ha mejorado el vínculo con Wanda.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara, como tantísimas otras celebridades, se abrió a las inquietudes de sus seguidores a través de un "verdadero o falso". Una de las preguntas que recibió fue sobre su relación con su papá. Contundente, la modelo aseguró que mantienen el diálogo y sorprendió a quienes pensaban que ya no se dirigían la palabra.

La historia de Instagram donde Wanda Nara aclaró que tiene relación con su padre Andrés Crédito: Instagram @wanda_icardi

Entrevistado en el programa Esto no es Hollywood (FM Mucha Radio), que conduce Fernanda Iglesias, Andrés Nara habló de todo y de todos. Consultado sobre su hija, el empresario remarcó que tuvo un acercamiento en los días anteriores a las fiestas. "Surgió que el 10 de diciembre fue el cumpleaños de Wanda. En mis charlas con Zaira le dije que le mande un feliz cumpleaños de mi parte. Entonces, empezamos a conversar [con Wanda]. Ella estaba muy contenta. Le mandé una foto de cuando era chiquita y la llevaba a upa, ella me dijo que era igual a Francesca", explicó.

Separado de Nora Colosimo en 2013, detalló uno de los motivos que originó el distanciamiento. "Tuvimos ese diálogo, pudimos hablar de nuevo de forma cordial. No había pasado nada grave. La realidad es que yo le había dado el visto bueno a Maxi López, ella no lo tomó a bien. Con Mauro [Icardi] no tengo relación, no tuve una relación de contacto fluido con él. Eso también genera rispideces", se sinceró Andrés.

A pesar de las buenas noticias, señaló que todavía no tuvo la posibilidad de conocer en persona a sus nietas. "Volvimos a hablar, tuvimos charlas, pero siempre con cierta distancia. Yo no conozco a las nenas y hay un montón de cosas que hay que conversar", dijo. Y agregó: "Tanta exposición, el dinero, la fama, que este chico [por Icardi] tiene y vive en Europa. Es una bola de cosas que no es fácil hablar de igual a igual".

Iglesias le consultó si había podido ver a Wanda cuando vino a la Argentina a visitar a su hermana y compartir unas vacaciones en el sur del país. "No la vi. Me hubiera gustado porque sabía que estaba con una de las nenas, porque veo a mis hijas reflejadas en las nenas de Wanda", se lamentó Andrés.