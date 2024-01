escuchar

Durante el inicio de la final de El Bailando 2023 (América), Marcelo Tinelli le tiró un palito a sus hijos en vivo y en directo. A poco de pisar el estudio y saludar a todos los presentes, el conductor le agradeció a Micaela porque asistió al certamen, pero incluyó un fuerte reclamo al resto del clan por no estar junto a él en una noche que considera de las más importantes. “Me clavaron el visto”, subrayó.

Ni bien comenzó el programa, Tinelli hizo una referencia a la cantidad de gente dentro del estudio y comentó que varias personas se quedaron fuera porque la capacidad impide que ingresen más personas. Lo cierto es que durante el saludo a su primo, el Tirri -quien también fue integrante del programa y llegó hasta casi las últimas instancias-, vio a su hija cerca del jurado y soltó un inesperado comentario.

“Me quiero sentar en algún lugar, pero no sé”, manifestó el Tirri a la vez que Tinelli le respondió: “Pero ahí, abajo del jurado, no sé. Está la mamá de Licha, está Ale y está Mica, mi única hija que vino a verme. Mis otras hijas me clavaron el visto. Mis otros dos hijos me clavaron el visto. ‘Te vemos por tele, pa’, me dijeron. Tremendo. Ella es la única, la más grande. Y también vino mi hermano”.

Luego del reclamo a todos sus hijos, el conductor recibió en la pista a Noelia Marzol y a Tuli Acosta, las finalistas de esta noche junto a sus respectivos compañeros de baile. Asimismo, Jony Lazarte, pareja de la actriz de SEX, coincidió con Tinelli sobre la poca capacidad de espacio y aseguró que 20 amigos suyos se quedaron afuera.

Jony Lazarte manifestó su enojo porque 20 de sus amigos no ingresaron al estudio (Fuente: Captura de Video/América TV)

“Hoy, como hay muchísima gente -y gracias por el apoyo- pero mis amigos que vienen siempre quedaron afuera”, sostuvo Lazarte con enojo, al tiempo que Marcelo le contestó: “Pero pará, quedaron afuera también dos primas mías de Bolívar”. A pesar de la aclaración del conductor, el finalista insistió: “Son 20. Me da cosa porque me tendría que poner a pensar en otra cosa, pero es más fuerte que yo. Me da cosa porque es gente que todo el año te acompaña y me pone mal porque son amigos de la vida”.