El palito de Rocío Marengo a Pampita antes del debut de La Academia

Menos de 10 días faltan para el estreno de La Academia, el nuevo formato ideado por Marcelo Tinelli para ShowMatch. Las y los participantes ya se preparan para entregar todo en la competencia que promete dar que hablar. Entre ellas, Rocío Marengo (41), que en las últimas horas apeló a su relación con una de los miembros del jurado, Carolina “Pampita” Ardohain (43).

El lunes 17 de mayo es la fecha en la que La Academia “abrirá sus puertas”. Amantes de la danza y televidentes en general podrán disfrutar de performances de distintos famosos que competirán por ganar el certamen que formará parte de ShowMatch.

Y Rocío Marengo no es la excepción. En las últimas horas la modelo lanzó una advertencia para una de las personas encargadas de hacerle las devoluciones y puntuarla. “El jurado me gusta porque nunca tuve problema con ninguno. Con Ángel [de Brito] ya trabajé, nos llevamos muy bien, nos queremos y lo respeto mucho; en el caso de Pampita, he salido en su defensa muchas veces, espero que lo recuerde; de Jimena Barón soy fan porque somos las dos de meter mucho la pata, pertenecemos al mismo rubro; y de Piquín pienso que es un bombonazo”, precisó.

Rocío Marengo hará pareja con Nacho Pérez Cortés Instagram @MarengoRocio

Fiel a su estilo, Marengo había encendido la mecha de la polémica. Consultada sobre los demás participantes del reality, no dudó en señalar supuestos favoritismos incluso antes de que comience el ciclo. “Puede ser la nueva coronita”, sostuvo en relación a Romina Ricci.

Días atrás se palpitó el regresó de ShowMatch a la pantalla chica con una foto del elenco completo y una serie de clips. Además de Marengo, en la fotografía se puede observar a los miembros del jurado (Pampita Ardohain, Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín) en primera fila.

Detrás de ellos, se ve a los participantes del nuevo segmento: las actrices Viviana Saccone, Romina Ricci, Mariana Genesio, Julieta Nair Calvo, Flor Vigna y Mar Tarrés; los actores Agustín “Cachete” Sierra y Pachu Peña; los cantantes Karina “La Princesita”, El Polaco, Ángela Leiva, Ulises Bueno y “Chucho” Parisi; los bailarines Facundo Mazzei, Rocío Pardo, Barby Silenzi y Jorgito Moliniers; los mediáticos Luciana Salazar, Charlotte Caniggia y Barby Franco; los modelos Luciana Salazar, Mario Guerci, Sofía “Jujuy” Jiménez y Cande Ruggeri; y los periodistas Débora Plager, Julieta Puente y Lizardo Ponce.

LA NACION