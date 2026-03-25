“No sé que vamos a hacer, pero la vamos a pasar muy bien”: el desopilante debut de Rocío Marengo en las tardes de elnueve

Cuando comenzó el año elnueve decidió hacer cambios dentro de su programación y apuntó al segmento de la tarde. Hizo un enroque entre Con Carmen y Los profesionales con Flor y, a su vez, tuvo que salir a armar un programa de emergencia, para el segmento de las 17, cuando se enteraron que Jimena Monteverde y parte del equipo de Escuela de cocina se mudarían a eltrece.

Varias propuestas se barajaron, pero finalmente tanto Kuarzo, la productora, como el canal decidieron continuar con Escuela de cocina con la conducción de Roberto Ottini, uno de los cocineros que era parte del staff. Al chef lo acompañaron varios profesionales del mundo gastronómico: Berni Iudica, Martu Sánchez Acosta y Renzo Bengoechea desde el móvil cubriendo diferentes emprendimientos. Y si bien el flamante conductor llevó adelante el programa los primeros días, luego se sumó Eugenia Tobal. La actriz llegaba con experiencia en la materia, por haber sido parte del ciclo que condujo con Guillermo Calabrese en la Televisión Pública, Cocineros de noche, un desprendimiento del histórico Cocineros argentinos. A su vez, tuvo un paso difícil por el reality de Telefe, MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, por las polémicas devoluciones de Germán Martitegui.

El invitado de Todo cocinado fue Marcelo Polino Captura

Pero a los pocos días, Tobal se tomó unas vacaciones que tenía programadas, para la sorpresa de todos, y el ciclo quedó nuevamente en manos de Ottini y se sumó por tres días Marengo. En medio de los rumores de levantamiento, por los bajos números de rating, se especuló con que habría un cambio en la conducción pero, finalmente, el canal decidió levantar el envío y para reemplazarlo repitió durante tres semanas Médico de familia, el ciclo del doctor Jorge Tartaglione que se mantuvo con buenos números.

Mientras tanto elnueve pensó en dos propuestas, un ciclo de cocina conducido por Marengo y un programa de citas con Fabián Doman. Finalmente, este miércoles, debutó Todo cocinado. A ella la acompañan Renzo Berecoechea y los cocineros Santiago Albornoz del Azar, Gustavo Nari y Mirta Carabajal que prometieron preparar recetas saladas y dulces. Pasadas las 17 comenzó a todo ritmo con un minirecital en vivo de El Polaco con un piso de 1.2 puntos, cuarto en la franja. “¡Pellizcame! No lo puedo creer empezar el programa así, con vos, y esta energía. Empieza Todo cocinado, está todo canal Nueve a pleno. Estoy muy feliz, vamos a entrar a tu casa para hacerte compañía. Lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero la vamos a pasar muy bien”, bromeó la conductora que debutó en el día de su cumpleaños.

El ciclo empezó con el show de El Polaco Gentileza

Mientras fue presentando a sus colaboradores, el rating subió a 1.6 puntos. El menú del día: pastel de papas, una torta de cumpleaños y todo lo que se necesita a la hora de preparar una fiesta. Fiel a su estilo cuando presentó a Del Azar, cocinero que se hizo conocido en El hotel de los famosos, bromeó: “Acá las chicas están locas, dicen que sos el cocinero más sexy de toda la televisión”. Carbajal preparó una Selva Negra y también presentaron una mesa para festejar con salchichas, mozzarellas y fingers de pollo.

El programa tiene una estructura similar a sus antecesores en ese horario. De hecho, sale al aire en el mismo espacio escenográfico con algunas modificaciones. Con un estilo informal, que impone Marengo, entre receta y receta, dieron tips técnicos de cocina como los diferentes cortes de una verdura. La conductora aprovechó la visita de El Polaco para entrevistarlo entre las preparaciones de sus colaboradores. Por su parte, Berecoechea se encargó de las noticias del mundo del espectáculo, algo similar a lo que hacen en Qué mañana, el exitoso ciclo de las mañanas del canal que lleva adelante Julián Weich y tuvieron un móvil con Diego Bouvet desde el Obelisco, hablando con la gente en al calle. Además, tuvieron en el piso a Marcelo Polino de invitado.

La franja de la tarde está liderada, desde hace años, por las novelas que emite Telefe y este miércoles no fue la excepción. Todas las flores y Bahar cosecharon picos de 7.1 puntos, muy por encima del resto de las propuestas. Por su parte, ¡Ahora caigo! con Darío Barassi obtuvo 4.4, América Noticias llegó a los 2.5 y peleó el tercer lugar con el debut de Todo cocinado, que tuvo un pico de 2.4. Marengo tiene oficio y su simpatía y ocurrencias ayudan mucho a la hora de conducir un ciclo de estas características. Sus colaboradores son profesionales y saben lo que hacen. Lo importante: no perder de vista que es un programa de cocina y que la gente quiere eso, ver cocinar. En cuanto al futuro del envío, los ciclos de estas características están de moda en la televisión, con lo cual si saben sostenerlo con buen contenido, encontrarán su público.