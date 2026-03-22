El debut de Rocío Marengo con su programa y la polémica con Eugenia Tobal: ¿le sacó el lugar?

Rocío Marengo pasó por el Almorzando con Juana Viale (eltrece) de este domingo 22 de marzo y aprovechó la cámara para promocionar Todo cocinado, su nuevo programa, que estará al aire de El Nueve a partir del miércoles 25. Además, no dejó pasar su pelea con Eugenia Tobal por el puesto de conductora y lanzó un comentario picante que no pasó desapercibido.

Todo empezó cuando Juana Viale indagó sobre su llegada al canal mediante Escuela de cocina y preguntó: “¿Cómo es esto de que mandás a echar a la gente?”, y Marengo contestó tajante: “No me hago cargo, nunca haría una cosa así. Lo que pasó fue que el programa que era de Jimena Monteverde pasó a ser de Tobal. En el medio me llamaron para un reemplazo porque ella se iba a Disney, entonces fui. Eran tres días, pero la gente empezó a hablar muy bien de mí. No me lo creía; los colegas, los periodistas, los panelistas… todos hablando maravillas, pensé que me estaban haciendo una joda”.

Rocío Marengo aseguró que no se hace cargo de que le digan que ella hace echar gente (Fuente: eltrece)

“Yo estaba con mi bebé [Isidro, fruto de su amor con Eduardo Fort], tenía cero ganas de trabajar. La verdad es que toda la vida quise este tipo de programa e Isidro vino con el pan bajo el brazo. Como al programa le fue bien, el canal me dijo que me querían”, continuó Marengo.

Al mismo tiempo, la actriz reconoció que al principio se negó porque debía amamantar a su hijo, pero como le insistieron y logró acomodar sus horarios, aceptó. “Toda la vida soñé con tener la oportunidad de este programa. No la podía dejar pasar, no sé cómo voy a hacer porque es un montón, pero me voy a tirar el lance. Voy a largarme, qué sé yo cómo voy a hacer”, se mostró convencida.

Cabe recordar que el conflicto tuvo lugar a finales de enero cuando Eugenia Tobal se despedía de MasterChef Celebrity (Telefe) y se abría paso en la conducción de Escuela de Cocina (Canal 9); sin embargo, sus vacaciones en febrero la ubicaron a Rocío Marengo de manera temporal.

Cuando Tobal retornó, el bajo rating obligó a El Nueve a tomar una decisión y esa fue quitar del aire a Escuela de Cocina y darle visibilidad a Marengo con un nuevo ciclo. Por ese motivo, en marzo terminó el programa culinario.

Eugenia Tobal sobre la decisión del canal de poner a Rocío Marengo como su reemplazo en Escuela de Cocina (Febrero 2026)

En un principio y en diálogo con Desayuno Americano (América TV), la actriz admitió: “Rocío no me tiene que explicar nada. Está todo bien y era lo que tenía que pasar porque la productora lo decidió así”. Por su parte, en los primeros días de marzo, Marengo habló con Sálvese quien pueda (América TV) y reconoció: “No es lindo para nadie que se termine un programa, no lo disfruto, pero lo mío nada que ver, es un programa nuevo. Si me cruzo a Eugenia, no sé si saludarla”.

Cómo será el programa de Marengo y por qué se indignó Fabián Doman

En cuanto a Todo cocinado, según Marengo, será grabado y se emitirá todos los días en la franja horaria de 17 a 19 horas. Y pese a que representa una llegada efusiva para el canal, también causó polémica además de lo sucedido con Tobal, ya que su desembarco provocó que Fabián Doman se quedara sin su ciclo de entrevistas a adultos mayores.

“Iba a tener una hora y Doman otra, pero hace unos días me dijeron que Doman no va. Me van a dar las dos horas; no lo puedo creer. Él está indignado, pero quiero que sepan que no tengo nada que ver”, sentenció Rocío Marengo y se desligó de cualquier decisión que tomó El Nueve.