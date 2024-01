escuchar

Martina “Tini” Stoessel se soltó en una entrevista compartida con Emilia Mernes este miércoles a la mañana en el streaming Rumis, en el que participan Lizardo Ponce, Agustín Cierra, Zaira Nara y Juariu entre otros. En diálogo con todos ellos, la cantante se refirió a diferentes temas que la atravesaron este último tiempo, en especial, su angustia en medio de las giras, los mensajes de odio y la separación con Rodrigo De Paul. Sin filtro, aseguró: “Yo no me cargué ninguna familia”.

Luego de un tour importante que se extendió por Europa y los Estados Unidos, Tini fijó residencia, al menos por unos días, en América del Sur. Tras su regreso a Buenos Aires, viajó hasta Punta del Este, en donde participó como invitada del streaming que llevan a cabo diferentes personalidades de la farándula al otro lado del Río de la Plata. Lo cierto es que ante un comentario sobre vínculos tóxicos es que la cantante hizo una salvedad y rememoró uno de los fuertes señalamientos que recibió por su noviazgo con De Paul.

Todo comenzó cuando reprodujeron al aire el audio de un oyente que contó que mantuvo relaciones con una mujer que tenía novio y ahora espera que ambos se separen. Este caso indignó a Mernes, quien de inmediato comentó: “Primero mal ella, porque tiene novio. No hay que hacer lo que no te gusta que te hagan (...) Pero flaco, si sabés que ella está en pareja, no te metas ahí. No está bueno”.

Tini recordó una de las críticas más comunes que recibió por su relación con De Paul y aseguró que ella confirmó que él estaba soltero (Fuente: Captura de video/Rumis)

Este fue el puntapié que desencadenó un profundo descargo de la intérprete de la Triple T de imprevisto. “Chicos, yo entiendo lo que están diciendo, pero desde que el mundo es mundo, esto pasa. Que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede”, arremetió y luego de esto puntualizó: “Aparte, ahora me van a tildar de que… Yo no me cargué a ninguna familia. Tengo pruebas, la verdad. Estoy harta de que me digan y me vengan con el tema. No tengo nada que ver con el tema…”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron en agosto del 2023 debido a la gira internacional de la cantante (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

En ese instante comenzaron a gritar el nombre de Tini en forma de aliento y sostuvo: “Es que claro, no puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fue”. A continuación, completó: “Es verdad que puede pasar que una persona se enamore estando en pareja y yo repito lo que vengo aconsejando siempre, hay que hablar”.

Hacia el cierre, Stoessel reconoció que no concibe la monogamia como se planteó en su momento, y entiende que existe una posibilidad de sobrellevar la pareja de a dos, en donde “se pueda hablar si pasó algo, si está pasando algo”. “Es como ponerle una etiqueta a tu cabeza”, opinó.

Tini y De Paul blanquearon su relación en Ibiza en el 2022, luego de conocerse vía redes sociales. Antes de eso, el futbolista del Atlético de Madrid se encontraba en un ida y vuelta con Camila Homs, madre de sus dos hijos y por quien, meses más tarde, la feliz pareja experimentó diferentes polémicas en torno a una presunta infidelidad, algo que se desmintió con el correr del tiempo. En agosto del año pasado la cantante y el campeón del mundo se separaron. Aun así, dejaron la puerta abierta a una reconciliación en el futuro que, de momento, nunca se dio.