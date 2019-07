El particular meme de Nicole Neumann que generó polémica en las redes sociales

La modelo volvió a sentar su postura sobre el aborto con una imagen que generó polémica

La modelo y panelista Nicole Neumann integra el listado de famosas que se mostraron desde un principio en contra de la ley de interrupción legal del embarazo. Esta mañana, la exmujer de Fabián Cubero volvió a plantar su postura inamovible sobre el tema a través de un tuit que, por su mensaje, generó adhesiones y rechazos entre los usuarios de la red social.

La modelo jugó con la aplicación que está en boga en estos días, la Face App, para realizar un curioso antes y después a partir de dos imágenes. En la primera, se ve la ecografía de un embarazo, y en la segunda, la foto de una niña sonriente de unos cinco años.

De la imagen de la ecografía sale una flecha hacia la niña, que indica una derivación natural, a través del FaceApp, de una fotografía a la otra. Para ratificar el contenido de su mensaje, la panelista de Nosotros a la mañana encabezó su tuit con el tradicional corazón celeste que corresponde a los sectores que están en contra de la legalización del aborto.

El singular meme no pasó desapercibido entre los seguidores de la modelo y los usuarios en general, que comenzaron a publicar sus opiniones y sus propios memes debajo del posteo de Neumann.

El particular meme fue severamente criticado por los usuarios, pero también recibió adhesiones

"Ridícula", "Borrá eso, amate un poco", "No sea papelonera, señora", "Gente, por favor, estudien. No sean Nicole", fueron algunas de las respuestas en contra de la postura de la modelo. También hubo numerosas respuestas con imágenes, memes o gif, señalando negativamente la expresión de Neumann.

Mientras que por el otro lado hubo mensajes de aprobación, aunque fueron menos. "Nicole es tan linda mujer por dentro más aún. Me encanta que no use pieles caras a costa de animales y también defiende a los inocentes", escribió una usuaria. "Sos una excelente defensora de las dos vidas. Tenes que seguir por ese camino. Aunque recibas insultos. El aborto siempre fue y será un asesinato. Que Dios la bendiga siempre por lo que hace", tuiteó otro.