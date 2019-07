Nicole junto a Sienna y Allegra, las dos hijas que tiene con Fabián Cubero Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2019 • 19:13

Nicole Neumann abandonó hace rato su perfil bajo y a menudo se la ve en la televisión debatiendo sobre los temas de su vida privada. Incluyendo su relación con su ex, Fabián Cubero, y su actual pareja Micaela Viciconte. En esta ocasión, lo que llamó la atención fue la preocupación de la modelo por un mensaje que le llegó a Ángel de Brito por Instagram.

Una seguidora le escribió al periodista sobre la intimidad de su edificio, en el que vive Viciconte. "¡Buen día Ángel! Eso es Viciconte de vecina. ¡No respeta nada! Despertar a los vecinos un sábado 9 am saltando y gritando con la música al máximo", arranca el texto.

Luego cuenta que hace poco la policía habría tenido que pedirle que bajara el volumen o llamaría a la policía; y terminó con una amenaza, que fue el foco de la atención: "Si no modifica su accionar, la próxima te mando los gritos de cuando las nenas se quedan a dormir y lloran".

El mensaje fue traído a colación con Nicole cuando ella visitó Nosotros a la mañana este lunes. Cuando le preguntaron si había visto el texto, respondió: "Sí, sí, obvio".

Nicole no dejó pasar el mensaje que una vecina le mandó a Ángel de Brito sobre los ruidos que salen del departamento de Viciconte 03:02

Video

"Yo por supuesto he charlado con ellas. En su momento les he preguntado si todo bien el trato y me dijeron que si. La verdad que no pase bien el fin de semana y estoy esperando ir a buscarlas para tener una charla profunda acerca del tema", detalló. Luego suavizó la preocupación agregando que las chicas son pequeñas, y muchas veces lloran. Sobre todo Sienna que tiene solo 5 años, más que su hermana Allegra de 8. Cuando le preguntaron si le preocupaba, volvió a asegurar: "obvio".

"Muchas veces nosotros nos enteramos de algunas cuestiones cuando la gente nos provee la información", agregó el panelista Tomás Dente. Si bien los demás periodistas hicieron hincapié en que no se trataba de una denuncia válida, que merecía ser estudiada, Nicole contó que no es la primera vez que ve algo que la preocupa de la manera en que sus hijas viven cuando visitan la casa de la novia de su padre. "He visto videos de mujeres 'chupando' con mis hijitas en el medio, que no me causan ninguna gracia", remató.