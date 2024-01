escuchar

En las últimas horas, Marcelo Tinelli sorprendió a todos al dar a conocer cuándo va a ser la boda de Cande, su hija mayor, y Coti Sorokin, tras la reconciliación de ambos durante julio de 2023, después de un largo tiempo separados.

Todo se supo cuando la producción del Bailando 2023 puso al aire “Quiero verte”, la canción que interpretó la flamante pareja hace poco tiempo. Como era de esperarse, el conductor no dejó pasar el momento y expresó: “Me encanta escuchar a mi hija Cande con Coti, que el otro día los escuché cantar en Punta del Este y estuvieron espectaculares los dos”.

“Les mando un beso gigante a los dos. El 24 de febrero se casa mi primera hija (sic), estoy emocionado con eso”, reveló Marcelo Tinelli en pleno programa, sorprendiendo a todos los presentes que aprovecharon para felicitarlo por el especial momento que están viviendo como familia.

Como si eso fuera poco, decidió revelar más detalles del evento ante las consultas de sus compañeros, ya que dejó en claro que el casamiento no será en Punta del Este, como se había especulado en un primer momento, sino que tendrá lugar en Buenos Aires, para estar más cerca de los afectos.

“No están invitados, pero estoy emocionado. El jurado está todo invitado”, sumó Marcelo, cuando los integrantes del panel del Bailando le preguntaron sobre su presencia en el evento. “¿Estamos invitados?”, quiso corroborar Pampita, a lo que el conductor aclaró: “Eso me dijo. No sé si llegaron a hacer las invitaciones”.

Coti y Cande Tinelli se van a casar en Buenos Aires

Asimismo, el presentador de televisión aclaró que, pese a que están disfrutando como familia este especial momento, tuvo un tenso cruce con su hija por cuestiones administrativas en relación con la inminente boda.

“Yo no me quiero meter mucho con el tema de los invitados porque me dice: ‘Papá sos un pesado. ¡Basta! ¡Es mi casamiento, no es tu casamiento!’. Y tiene razón”, reveló Tinelli, dando por finalizado el tema.

El descargo de Cande Tinelli en las redes sociales que desconcertó a sus seguidores

Pese a que la influencer se encuentra en un importante momento personal, a poco tiempo de dar el “sí, quiero” junto a su pareja, la hija del conductor dejó un contundente descargo en su cuenta de Instagram que generó revuelo entre sus seguidores, que no comprendieron por qué lo escribió.

“La gente en pose me agota”, comenzó diciendo la cantante mediante una de sus historias de su red social, en donde acumula más de cuatro millones y medio de seguidores. Asimismo, no se guardó nada y aseveró: “Aléjense de esas personas”.

“Busquen la naturaleza y paz. No tenemos nada que ver con esta sociedad que solo acepta y admira la perfección”, expresó la influencer, dejando en evidencia una vez más los malos mensajes que recibió a lo largo de su vida mediante redes. Y sentenció: “Me parece una antigüedad. Somos seres humanos. Empatía, por favor”.

Como era de esperarse, sus seguidores se preguntaron de inmediato a qué se referiría Candelaria Tinelli con el mensaje que expresó a corazón abierto, pero por el momento la influencer no dio más detalles sobre el tema.