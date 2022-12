El percance de vestuario de Ángela Torres en la mesaza que requirió una presencia inesperada: “Se iba a hacer viral”

escuchar

Ángela Torres fue una de las invitadas que este domingo deslumbró en la mesaza de Juana Viale, y lanzó uno de sus nuevos temas en pleno escenario de eltrece, “Kitty”. Esta edición estuvo llena de sorpresas, relatos conmovedores y anécdotas que los asistentes se atrevieron a revelar. Entre ellos, la cantante protagonizó un percance de vestuario que requirió una presencia inesperada para asistirla en la mesa.

“Hemos tenido un accidente fashionista hoy acá. Y se necesitó hilo y aguja para coserla”, reveló Mariano Caprarola ante todos, dando a entender que debió ingresar un modista al estudio para poder reparar la prenda mientras se llevaba adelante el programa. La conductora de Almorzando con Juana no pudo contener la carcajada y se sumó al divertido momento con sus invitados. “¿Te imaginás que estoy cantando y...? No, no. Se iba a hacer viral”, expresó preocupada Torres. “Ya está, lo arreglé”, concluyó aliviada.

El accidente fashionista de Ángela Torres que requirió una presencia inesperada en la mesaza.

Mientras tanto, la presentadora anunciaba el paso al escenario de la joven, quien lanzaría su nuevo single, “Kitty”, recién estrenado. Cuando Torres se levantó para prepararse, Caprarola siguió con la broma y expresó: “¡Coséte, amiga!”.

Hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres, la cantante señaló en varias ocasiones que entre ella y su familia existe un vínculo complicado. “Mi familia siempre fue un bardo, un quilombo mal. Tuve una muy poco hegemónica, por decirlo de alguna manera. No tengo esa conexión grande que tienen muchos, me cuesta un poquito, soy más dura. Como que yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita e hice todo de forma muy independiente”, relató.

ARCHIVO-. Ángela Torres habló sobre su relación con sus padres, Gloria Carrá y Marcelo Torres. Instagram: @gloria_carra

Y prosiguió: “Me fui a vivir sola a los 17 años, porque quería irme de casa”. Si bien aseguró que adora a sus papás y que son un pilar fundamental en su vida, la joven descargó: “Obviamente, a mis viejos los amo. Pero necesito unos 10 años de terapia para sanar un par de cositas”.

Una adicción que no logra superar

La actriz y cantante viajó durante unos días por Miami, en el marco de la preparación de su nuevo disco en enero de 2022. En este viaje, Torres reveló que conoció una práctica y que no podía despegarse de ella, por lo que alertó también a sus fanáticos para que no caigan en ella: “No se envicien, como yo”, apuntó.

La joven, de 23 años, probó los cigarrillos electrónicos y advirtió que desde entonces no puede dejar de fumar. “No caigan, es una trampa”, dijo la actriz, en un video que compartió en las stories de Instagram, donde acumuló más de dos millones y medio de seguidores. Así, aconsejo a sus fanáticos que eviten entrar en este círculo vicioso que protagonizan estos dispositivos.

Ángela Torres habló sin filtro sobre su adicción a la nicotina

“Nunca pensé que iba a ser una persona que a las tres de la mañana estaría fumando. Ni tampoco pensé que iba a ser esa persona que se levanta a las 10 de la mañana y fuma. Y, por esto, me está pasando”, aseveró la joven, mientras señalaba de manera insistente el cigarrillo al que se refería.

Los cigarrillos electrónicos o vapeo son un dispositivo que produce un aerosol que se aspira y simula el acto de fumar, según se indica en la página del Ministerio de Salud de la Argentina.

LA NACION