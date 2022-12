A dos días del veredicto, Javier Iguacel habló de los ataques que sufrió en el marco de la causa Vialidad: “Me dispararon”

escuchar

Como cada domingo, la mesaza de Juana Viale se llenó de invitados especiales, que compartieron sus anécdotas y analizaron algunos temas de actualidad. Un episodio “no tan divertido” como el resto le tocó contar a Javier Iguacel, tal como él mismo definió, ya que la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) indagó al intendente de Capitán Sarmiento y extitular de Vialidad Nacional sobre su denuncia en la causa Vialidad, que involucra a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios. Además, relató cómo lo amenazaron e incluso llegaron a dispararle.

“El martes hay un fallo”, adelantó Iguacel tras el cuestionamiento de Juanita sobre la causa que investiga hechos de corrupción en la obra pública. “Puede ser un punto de inflexión en lo que los argentinos tenemos que reflexionar. Tuvimos uno a principios de los años 80, y creo que este es un momento oportuno para ello. Va a haber una sentencia respecto de una causa que inició hace seis años. Tiene todo ese tiempo de un proceso constitucional, con todo lo de la ley”, relató.

Iguacel advirtió que corrió peligro al involucrarse en una denuncia de tal magnitud. “Hice 12 denuncias. Una de ellas fue a un funcionario que yo nombré. Me dijeron que estaba cobrando coimas, así que lo filmamos con cámaras ocultas. Lo verificamos, lo echamos y lo denuncié. Y esto tiene costos. A mí me dispararon, tuve familia con custodia y también me denunciaron”, sentenció.

También habló sobre su implicación en el caso: “Como funcionario público, me tocó a mí denunciarlo. Porque llegué a Vialidad, en mi primer cargo político. Soy ingeniero en petróleo gas del campo y hacía poco que había vuelto a la Argentina. Y vi cómo un pueblo alegre [en la provincia de Santa Cruz] se convirtió en uno triste. A los 10 días, recién asumido, me encontré con 1500 personas despedidas, rutas cortadas... un lío bárbaro”, relató.

Y prosiguió: “Obviamente, me involucré. Primero resolví el contrato de los trabajadores, la gente sin indemnización y sin trabajo. Levantar el piquete, ya que gente que quería circular no tenía la culpa de nada. Y era que la empresa [de construcción] de Lázaro Báez despidió a la gente porque decía que Vialidad no le pagaba. Podía ser. Pero resulta que le había pagado por adelantado y quien había firmado en nombre de Vialidad, aseverando eso, no era empleado de ahí. Era empleado de la provincial y venía de ser empleado de Báez”, contó.

“Era toda una organización para delinquir”

La conductora de la mesaza consultó al exintendente por qué se tomaría esa firma como legal, pero este indicó que, precisamente, se trata de una de las pruebas a tener en cuenta en la causa. “Había toda una organización para delinquir. Olía todo a podrido. Ahí es donde se investigó y, en abril, pude ir a Santa Cruz para ver la ruta que se pagó y... no estaba”, relató.

Y concluyó: “Era tan evidente. Obviamente, si me involucré, fue para meterle coraje y hacer las cosas. El costo de la obra pública bajó un 40%. No fue casualidad que tuviéramos récord de construcción de rutas, porque con menos plata, podés hacer muchas cosas”.

