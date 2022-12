Felipe Colombo recordó un violento ataque que sufrió en la escuela al llegar a la Argentina: “Era chufo y extranjero”

escuchar

Con tan solo 12 años, Felipe Colombo comenzó su carrera artística. Desde México, viajó a la Argentina para participar en una de las producciones más exitosas de Cris Morena, Chiquititas (1995). Así, también se alejó del bullying que sufrió por parte de chicos maltratadores en su ciudad natal, pero en Buenos Aires no le esperaba una realidad muy diferente y, de hecho, el actor presenta una lesión como consecuencia de un golpe.

“Cuando vine acá, fue un poco más complejo. Fui a una [escuela] secundaria medio de repetidores, porque me quedaban dos años y ya estaba en Chiquititas. Era un chufo, un extranjero, y no tenía todavía un grupo de pertenencia y de amigos”, señaló el actor mexicano en diálogo con Andy Kusnetzoff en Podemos Hablar (PH, Telefe). El intérprete de Manuel en Rebelde Way (2004) destacó que con sus compañeros de trabajo mantenía una relación estrictamente laboral por aquel entonces.

Felipe Colombo contó qué lesión sufre a causa del bullying.

“Entonces, en la escuela se me complicaba un poco. Me fui armando un grupo, pero, de hecho, tengo una lesión en uno de los testículos, del más bullying de todos. Ese chico vino un día, me agarró y me cazó así y me dijo: ‘Chiflá, chufo’. Y me lesionó. Se ponía un poco picante, también me ponían clavos abajo de las ruedas del auto”, contó el actor.

En la adolescencia, el triunfo del actor mexicano fue incuestionable. Tras dar vida a Manuel en Rebelde Way, producción en la que coincidió con varios compañeros de Chiquititas, formó también su grupo de música junto a los protagonistas de la serie: Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba; y recorrieron varios países en el marco de una gira internacional de Erreway.

Una polémica anécdota

Mientras Bordonaba se alejó del mundo del espectáculo y Lopilato reside en Estados Unidos con su familia; Rojas y Colombo viven su vida en la Ciudad de Buenos Aires y continúan con proyectos laborales en la misma sintonía. Así, tras la despedida de la obra teatral de Una semana nada más, que el actor platense compartió durante años con Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, asistió a la mesaza de Almorzando con Juana y reveló una polémica anécdota.

Benjamín Rojas reveló cómo aprobó una materia en el colegio.

“Fui siempre al mismo colegio. Una vez, aprobé firmando una foto. Fue una sola vez. Lo voy a decir ahora: aprobé economía firmando un póster”, reveló Rojas, ante la sorpresa del resto de invitados en la mesa, entre los que se encontraban la China Suárez y el comediante Campi, que no pudieron contener la carcajada. Viale, por su parte, puntualizó al actor: “Fuiste muy pillo”.

El exRebelde Way trató de excusar su actitud: “Yo no sabía que iba a aprobar. Fue solo una materia. Pero dije: ‘Adentro’”, expresó, mientras alzaba el puño en señal de victoria. El actor despidió hace pocas semanas su exitosa obra teatral junto a sus dos grandes amigos y compañeros de trabajo, a través de la cual viajaron a diferentes provincias de la Argentina y concluyeron con todas las salas agotadas hasta el último momento de su espectáculo.

