El picante comentario de Jimena Monteverde que hizo ruborizar a Juana Viale

Juana Viale ya Jimena Monteverde protagonizaron un divertido cruce en La Noche de Mirtha (eltrece) cuando la cocinera hizo una observación que ruborizó a la conductora.

“Buenas noches, ¿cómo están? Qué linda, que mona. ¿Tenés frío? Está fresco”, le preguntó la chef a Viale mientras observaba el revelador vestido que la actriz llevaba esa noche. Esto causó risas entre los invitados Maximiliano Guerra, Sol Pérez, Cecilia “Caramelito” Carrizo y Santiago Bilinkis.

Luego de taparse y claramente avergonzada por la situación, Juana tomó un tenedor y pinchó el brazo de Jimena. “No, yo no tengo frío”, continuó la chef.

En el programa de este sábado, la conductora lució un osado vestido color rosa con cola de pez diseñado por Gino Bogani.

“Uno lo luce, lo pasea como si nada, pero son horas de confección. No quiero que se me abra mucho atrás porque no tengo nada y se ve todo”, había confesado al inicio de la emisión Juana, algo que dio puntapié a Jimena para realizar el comentario más tarde.

LA NACION