El picante cruce en vivo entre “La Mole” Moli y Flor de la V: “Es problema tuyo”

Luego de la sentencia que dictó este lunes la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba a Fabio “La Mole” Moli, con dos años y dos meses de pena por el delito de coacción, tras ser denunciado por violencia de género por su expareja Marta Cristina “La Negra” Galeano, el exdeportista rompió el silencio y dio su versión de la historia en Intrusos (América). Sin embargo en medio de su relato, el exboxeador de 54 años protagonizó un picante cruce con Flor de la V.

El fuerte cruce de entre Flor de la V y la Mole Moli que enmudeció a todos

Si bien la sentencia de La Mole Moli es de carácter condicional, por lo que no irá a la cárcel, el peso de la opinión pública y de los medios cayó sobre él. Y este mediodía dio su punto de vista de los hechos y tocó otros temas familiares álgidos que llevaron a la discusión con la conductora del programa.

El puntapié inicial del cruce empezó luego de que Moli desmintiera los episodios de violencia y se refiriera a la identidad de su hija mayor, de la cual afirmó que “no es legítima” de él. Después de un análisis de ADN confirmó que Marina, a quien apodan como “La Gringa”, resultó ser el fruto de otra pareja por parte de Galeano. “El viernes a las 17:00 la chica mía más grande me llama a la casa de ella. Yo voy y cuando entro, la veo al costado de la mesa llorando y con el sobre”, comenzó el relato el exboxeador.

“Y le digo: ‘No sos mi hija’. Y ella me dice que no pero que tenía una gotita de esperanza”, continuó la Mole Moli y señaló: “Y le digo: ‘Pero sigo siendo tu padre hasta este entonces’. Ahí se acabó el tema. Y La Negra (su expareja) dijo que yo le había pagado al laboratorio. Entonces, por eso no quiero estar con esta disputa. Yo me quedo con mi historia y es la historia de la verdad. Esta es mi historia de la verdad”. Tras reiterar dos veces que su versión fue la única, Flor de la V lo interrumpió y le presentó otro panorama.

“Ese es problema tuyo”

“No, esa es tu historia porque La Negra acá contó otra totalmente diferente. Cuando supuestamente le sacaste la uña a La Gringa lo dijo de una manera y vos lo contás de otra que casi es un cuento de hadas. La negrita contó otra cosa totalmente opuesta a lo que vos estás diciendo”, remarcó la conductora de Intrusos y añadió: “Yo te escucho, pero simplemente cuento que la versión que dio La Negra es una historia opuesta”.

“Escuchame Florencia, yo te cuento mi historia, si vos no me la querés creer es problema tuyo. Ahora, si vos querés que yo esté con la cámara acá y la cuente llorando, no lo vas a lograr. Yo no voy a llorar. Te voy a contar las cosas como son”, replicó enfurecido La Mole Moli. En ese instante Marcela Tauro intervino para calmar las aguas y advirtió: “Escuchando las dos partes tratamos de unir más o menos las situaciones”.

Cabe recordar que Moli cumplirá la sentencia por uno de los delitos en su domicilio, ya que por los otros tres fue absuelto. Ante ello, concluyó: “Estoy bien, gracias a Dios. Por un lado, estoy contento de que ya se terminó todo lo que viene desde hace cuatro años”.

