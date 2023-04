Flor de la V rompió en llanto al escuchar a Lucas Benvenuto: “¿Cómo podemos juzgarlo?”

escuchar

Luego de las entrevistas que Jey Mammon le dio a Jorge Rial en Argenzuela (C5N) y a Baby Etchecopar en Basta Baby (A24), en las que brindó su versión de lo sucedido entre él y Lucas Benvenuto -quien en 2020 lo denunció por haber abusado de él cuando era adolescente-, el denunciante decidió hablar nuevamente sobre el asunto y, esta vez, lo hizo a través de un vivo de Instagram. Aunque optó por no comunicarse con ningún medio en particular, la transmisión fue compartida en Intrusos (América), en donde Flor de la V rompió en llanto al escuchar su relato.

El llanto de Flor de la V al escuchar el descargo de Lucas

En las dos notas que dio después de conocido eel escándalo, Jey Mammon hizo referencia a un mensaje de voz que Lucas Benvenuto le envió antes de denunciarlo, tres años atrás. Según había indicado, el mismo podría servirle de prueba para respaldar su versión, ya que el joven nunca mencionaba o indicaba una violación.

Finalmente, Baby Etchecopar compartió dicho audio en el que, entre otras cosas, el joven de 27 años expresó: “El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón. Y me acordé que vos gar... conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”.

Lucas Benvenuto habló sobre el audio que le mandó a Jey Mammon antes de presentar la denuncia en su contra (Foto Instagram @lucasbenvenutoo / Captura video)

Una vez hecho público, Lucas rompió el silencio una vez más a través de un vivo de Instagram, en el que dejó en claro que ese mismo día led habló a todos sus abusadores. “Quería que me pidieran perdón. Un ‘perdóname’ hubiera bastado para que yo no los denuncie”, remarcó.

Escuchado eso, Flor de la V rompió en llanto en pleno aire de Intrusos, magazine en donde compartieron la transmisión. “Estamos ante un hecho periodístico muy fuerte; esto va a marcar un antes y un después en la televisión sobre hechos de violencia sexual contra las infancias”, expresó la presentadora. Y detalló: “A mí me pasa algo bastante particular al escuchar a Lucas, me conmueve profundamente todo lo que dice. Yo no puedo dejar de pensar que yo soy mamá”.

Se conoció el audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon tiempo antes de la denuncia

Sobre la fibra sensible que le toca este caso, dijo: “Tengo dos hijos de 11 años y me cuesta mucho salirme de ese lugar porque en definitiva lo que estamos escuchando es a un niño que le tocó atravesar cosas espantosas, que no le deseamos a ninguna criatura. Desde ese lugar, ¿cómo podemos juzgarlo? ¿cómo podemos juzgar un audio?”.

Y sostuvo: “El ser humano es cambiante por naturaleza. Imagínense una persona que le tocó atravesar las cosas que le tocó atravesar a él”. A modo de cierre y ya sin poder contener las lágrimas, concluyó: “Cuando él le escribe a estas personas lo único que quería era que le pidan perdón”.

LA NACION