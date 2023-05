Pampita explicó por qué rechazó la propuesta de Mar Tarrés y opinó sobre el apoyo de Nicole Neumann a la causa

escuchar

Carolina “Pampita” Ardohain se vio envuelta en otro escándalo mediático inesperado, esta vez con la influencer Mar Tarrés, quien la semana pasada desde su cuenta de Instagram denunció que la modelo rechazó una propuesta solidaria para ayudar a perros que son abandonados y maltratados en barrios vulnerables. Ante la gran repercusión que causó este señalamiento público, la conductora salió al cruce y explicó por qué decidió no apoyar la iniciativa.

Pampita contó por qué le dijo que no al pedido de Mar Tarrés

En diálogo con LAM (América) Pampita no tuvo problema en contar su versión de los hechos y justificó la decisión de no acompañar la invitación de la influencer, quien destacó en sus redes sociales que suele estar comprometida con la protección animal y que su objetivo es construir un hospital veterinario. En medio de la polémica, la modelo rompió el silencio y dejó en claro que siempre le gusta “investigar” previamente lo que firma.

“No me gusta que no se acepte un no como respuesta. Uno tiene derecho a decir sí o no. Si puede o no puede y yo le contesté que no podía. Me pareció suficiente”, comenzó Pampita con su relato y remarcó: “Imaginate que todos los días me invitan a poner mi firma en miles de cosas y no soy de poner la firma así tan a la ligera. Me gusta investigar, ver de qué se trata. Tengo que saber que le puedo dedicar tiempo, atención. Tengo que investigar que sea de cierta manera que a mí me gusta que sea”.

En tanto, reiteró: “No es algo que tome a la ligera de un día para el otro. En general, no pongo mi firma en casi nada porque yo tengo mi propias causas que además ya llevo adelante. Así que pongo la energía en eso también”. Ante las palabras de la modelo, el notero de LAM insistió: “Acerca de las preguntas de la gente que decían: ‘Bueno, pero si Caro investiga un poco tal vez…’”.

“Pero uno elige en qué quiere participar y en qué no”, interrumpió Ardohain seria y añadió: “Y cuando alguien te pregunta, vos decías sí o no. Puedo o no puedo. Me parece suficiente. Yo cuando organizo una gala imaginate que llamo a toda la gente que conozco y a los que no conozco también levanto el teléfono y los llamo. Muchísimos, más de la mitad te diría, me dicen ‘no puedo’. Eso para mí es suficiente”.

Mar Tarres apuntó contra Pampita por no apoyar su proyecto de la creación de un hospital veterinario público

En su ejemplo, Pampita contó: “Eso cuando organizo la gala de Asoci.ar o cuando tengo alguna causa del Día del Niño o alguna acción, siempre llamo a los que conozco y miles de veces me dicen que “no” y está todo bien. Uno no obliga a la gente a hacer las cosas. No se va por ese lado, es no tener códigos para ir así”.

Respecto del momento en que se enteró de la repercusión que cobró su respuesta a Mar Tarrés, Ardohain relató cómo reaccionó ante el escrache de la influencer. “Me empezaron a escribir mis amigas. Le escribí rápido a ella y le dije: ‘No tenés códigos, ¿qué es esto? No entiendo nada’. Como vi que lo siguió dejando, ahí le contesté directamente por su Instagram. Me parecía raro porque había llamado a un montón de famosos y le habían clavado el visto todos y yo fui la única que le respondió. Y después claro, cuando empezaron a pasar las horas un montón de famosos me escribieron: ‘No, para qué le respondés a esa chica. ¿No la conocés?’”.

“Caí como una ilusa”, lamentó Carolina y continuó: “¿Para qué le respondí? Usó eso para aparecer en todas partes. Sino no se entiende por qué haría una cosa así”. Con un tono de reto, la modelo analizó: “No se hace eso. Yo le respondí ni bien me escribió porque a mí me entra la alerta. No firmo cualquier cosa que no sé. No firmo algo que después no puedo tener un seguimiento de si la gente dona plata ver a dónde va. No me gusta que esté metida mi firma en algo que no voy a controlar”.

La picante respuesta de Pampita al "escracho" de Mar Tarres

Antes de concluir con la entrevista, Pampita se refirió al intercambio con Tarrés en sus redes: “Yo le escribí cuando vi lo que había publicado. Ahí no me puso nada. Al día siguiente pidió disculpas… Cosas que pasan sirven de lección. Voy a clavar el visto la próxima como hacen todos los famosos”. “Que haga una cosa así por detrás es horrible”, entendió.

Sobre la iniciativa que tomó Nicole Neumann de contribuir con la causa de Mar Tarrés, la panelista de Los 8 escalones de los tres millones (El Trece) sentenció: “Los que quieran ayudar que ayuden. Yo no me meto en el que quiere o en el que no quiere. Son distintas personalidades y distintas maneras de movilizarse”.

LA NACION