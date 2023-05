Nocaut para la Mole Moli. Lo condenaron a dos años y dos meses de prisión por golpear a su expareja

escuchar

CÓRDOBA.- La Justicia cordobesa condenó a dos años y dos meses de prisión condicional al exboxeador Fabio “la Mole” Moli por violencia de género contra su expareja, Marta “la Negra” Galiano.

Después de la condena, Galiano afirmó: “ Me cagó a palos 30 años y le dan dos años. Hasta hace tres meses me pegó, aunque no hice la denuncia ”. En declaraciones a radio Suquía agregó que espera que ahora sus hijos “vean que era verdad lo que contaba”.

La sentencia la dictó la Cámara Doce del Crimen. Los alegatos habían sido presentados el pasado miércoles 17 de mayo.

El fiscal querellante pidió 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional.

Moli, afirmó su esposa, está viviendo a 20 metros de ella. Él está trabajando como albañil.

Noticia en desarrollo