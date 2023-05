El llanto de Gabriel Oliveri en Pasaplatos famosos que emocionó a todos: “Este programa me salvó”

escuchar

Gabriel Oliveri es amigo de Carolina “Pampita” Ardohain y director de marketing de uno de los hoteles más importantes de Buenos Aires y Argentina, el Four Seasons. Si bien saltó a la fama por sus apariciones con la modelo, logró hacerse su espacio en los medios y actualmente es uno de los participantes de Pasaplatos famosos (El Trece), lugar en el que esta tarde rompió en un llanto desconsolado al hablar de su presente anímico tras perder a su madre. “Este programa me salvó”, señaló.

El desolador llanto de Gabriel Oliveri en Pasaplatos famosos

El formato que este lunes estrenó su versión famosos de la mano de Paula Chaves cosechó un buen rendimiento en lo que va de su primera semana. No solo por las figuras que se atrevieron a ser parte del certamen, sino también por las historias de vida que surgen a raíz de lo que genera el ambiente culinario.

En un escenario en donde todos tienen tan solo 25 minutos para cocinar, existen ciertos espacios en donde los famosos suelen soltar episodios de su vida privada y cuestiones qué los hace movilizar en relación con las recetas. Uno de los primeros que soltó deliberadamente sus lágrimas fue Oliveri al referirse a un pesar íntimo. En una jornada donde cocinó ñoquis a la bolognesa, ese plato le revolvió una serie de recuerdos profundos.

Al momento de recibir la devolución de los chefs Juan Gaffuri y Pablo Massey sobre su preparación, el también periodista rompió en llanto. “¿Estás bien? ¿Qué sentís? ¿Qué es lo primero que se te vino cuando se levantó el pasaplatos?”, consultó Chaves mientras lo abrazó. “Es que yo soy una persona que trato y trabajo de estar bien. A mí me toca trabajar de estar bien y siempre trato de estarlo…”, comenzó con su relato Gabriel.

Gabriel Oliveri lloró al recordar a su madre fallecida (Fuente: Captura de video/El Trece)

“Hace un mes y medio me pasó algo horrible y en vez de quedarme en casa, cuando me dijeron de Pasaplatos me vine para acá, porque era: o dejarme que me chupe la cama y la depresión, así que este programa me salvó. Uno cuando trabaja en relaciones públicas trata de estar bien, porque los que pueden estar mal son los clientes”, agregó el exparticipante de El Hotel de los famosos (El Trece).

En tanto, Oliveri afirmó: “Yo trato de darle lo mejor a la gente, pero estoy pasando un momento súper difícil. Así que esto se lo quiero dedicar a la persona más importante que tuve en mi vida, que es mi mamá Carmen, que partió”. Como signo de que la cocina también es producto de conectar con los sentimientos más profundos, el concursante contó la historia de su madre y por qué lo llevó a recordarla con ese plato.

“Mi papá tenía un almacén en el interior y a las 11:30 se iba a cocinar. Y como tantas mujeres, todos los días con tal de conformar a los hijos, todos le decían: ‘¿Qué hiciste hoy?’. Ella trataba de hacer comida rica, por eso este momento para mí es cocinar”, dijo antes de cerrar Oliveri y concluyó: “Cocinar, cocinaba solo Carmen, así que este plato es para ella”.

En medio de las lágrimas de Gabriel, todos sus compañeros aplaudieron al participante y Gaffueri, quien lo eligió para conformar su equipo, le respondió: “Es que no era la única. Lograste un muy buen ñoqui a la bolognesa. La salsa está dulce y delicada. Bienvenido”.

