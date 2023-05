El inesperado cruce entre Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri por los jugadores que vuelven al país: “Mentira, no”

escuchar

Este lunes, los periodistas del programa F90 (ESPN) hablaron sobre los jugadores que podrían llegar a River Plate en el próximo mercado de pases. Sin embargo, la conversación derivó en un análisis sobre la situación del país, que puso en veredas opuestas al conductor, Sebastián Vignolo, y al exfutbolista, Oscar Ruggeri.

Con información, Vignolo le preguntó al cronista identificado con River, Gustavo Yarroch: “(Lucas) Merolla, ¿dónde va a ir a jugar?”. El Pollo se refería al defensor de Huracán. Allí, el periodista aclaró que el zaguero central “no es del interés” del conjunto millonario, porque quieren a un jugador “con mejor capacidad para salir jugando desde el fondo”.

Irónicamente, en ese momento, Ruggeri le preguntó a Yarroch: “¿Y a quién quieren traer? ¿A Beckenbauer?”. Tras lo cual, Vignolo acotó: “Ah, bueno...”. “¿Qué te crees, que es sencillo lo que decís? Estos me hacen reír. Dicen:‘Queremos a Beckenbauer’. Y sí, todos”, replicó Oscar.

Acto seguido, el exdefensor de la selección fue más preciso a la hora de explicar su idea. “El tema es la llegada a la Argentina, muchachos. Ustedes no lo tienen en cuenta, dicen: ‘Éste viene para acá'. Nosotros tenemos familias y no entienden que vamos a comer, tu señora se planta y dice: ‘De acá no nos vamos con los chicos’. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir? ¿A la Argentina?’”, argumentó Ruggeri como si se tratara de una charla en la intimidad de su casa.

En contraposición al Cabezón, Vignolo planteó la posibilidad de que existan familias con otro pensamiento. “Ya estuvimos afuera mucho tiempo, los chicos quieren estar con los abuelos, con sus primos”, dramatizó el Pollo, y se puso en el lugar de los futbolistas que viven en el exterior hace muchos años, como Nicolás Otamendi o Manuel Lanzini. “Los menos. Hoy, los menos”, replicó el exjugador sobre quienes escogen volver al país. “No sé, eh”, retrucó el relator.

Para Ruggeri, la distancia se suple con las multitudinarias visitas de los familiares. “Le llevan un avión lleno de primos tías, tíos. Los llevan allá a pasear”, lanzó. “No es tan fácil”, explicó Vignolo. En la misma línea del animador opinó Morena Beltrán, quien dijo: “No es lo mismo”.

Acto seguido, el conductor concedió, con un toque de ironía: “Así como el Cabezón dice que hacen la diferencia, otro estilo de vida, etcétera, también está el que dice: ‘Qué lindo sería ir de vuelta a comprar al supermercado’”. Con una sonrisa, el campeón del mundo en México ‘86 les espetó a sus compañeros: “Cómo hablan ustedes”.

Más pasional, Federico Bulos dijo que “el sentimiento por la camiseta de River” puede ser motivo suficiente para regresar al país. Ruggeri, en tanto, le explicó que “hay un montón de cosas” más atener en cuenta. “No es sólo ‘hacé la valija, vámonos’”, graficó.

Para retomar el debate, en tono humorístico, Vignolo añadió que los futbolistas pueden llegar a pensar: “Qué lindo sería ir a tomar a los mates al Rosedal; también, eso debe pasar”. Entre risas, Ruggeri le dijo, crudamente: “Volvés a tu casa sin el mate, sin el termo”. Más serio, el conductor le respondió: “Mentira, no”.

Convencido de su pensamiento, el debate concluyó con una reflexión final de Ruggeri: “Dale, Pollo. Dejate de joder (Los futbolistas) lo primero que miran, llamás a tus amigos: ‘Che, ¿cómo estamos? Y, de seguridad estamos mal, no estamos bien. Económicamente, fatal’. No vienen, Pollo. Tiene que ser algo muy excepcional para que se vengan acá, de verdad”.

