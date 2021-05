El nuevo oficio de la Mole Moli, alejado de los medios y del boxeo

Alejado de las cámaras y el ring, Fabio “La Mole” Moli brindó una entrevista en la que contó sobre su nuevo oficio: albañil. El excampeón del Bailando (eltrece) se refirió a la forma en que vivió su vida como deportista, lo que hizo con el dinero que ganó en el boxeo y sobre su paso por la televisión. “La única cosa de la que me arrepiento es de no haberme hecho una mansión”, dijo.

Durante una entrevista en FM Radio, República de Morteros, el ex peso pesado sostuvo que de todo lo que hizo en su vida para subsistir, se quedaba con el boxeo. Además, consideró que su relación con Marcelo Tinelli fue como la de un patrón y un trabajador y que desembarcó en la construcción por una cuestión ligada a su juventud y a una forma de vida.

“Estoy trabajando de albañil. Antes de ser boxeador trabajaba en la construcción, lo sé hacer, me gusta, estoy con mis hijos y mi yerno, así que vivo feliz”, confesó el mediático. En ese sentido, agregó que de todas las cosas que hizo se queda “con el boxeo”. “Lo demás se dio, pero siempre quise ser boxeador y solo me faltó ser campeón mundial. Hice una muy buena diferencia económica, pero la viví bien y la disfruté con mi familia. A mis cinco hijos les hice la casa completa, amueblada y todo. Tienen que laburar pero viven bien”, se explayó.

La Mole Moli y Marcelo Tinelli tuvieron un litigio por una acusación del conductor de ShowMatch sobre las carreras de galgo y el maltrato animal

En 2010, la Mole Moli salió campeón del Bailando, el programa que conduce Tinelli: “Para mí, estar con él fue como un laburo más, como tratar con un patrón. Nadie me dijo lo que tenía que decir, yo decía lo que pensaba en ese momento y gané el Bailando y el Cantando. Nadie me compraba, yo hacía lo que sentía, pero Tinelli se portó muy mal. El primer año fue hermoso, pero después se metió conmigo y los galgueros”, apuntó.

Hace dos años, Mole Moli le ganó un juicio a Tinelli por calumnias e injurias por las acusaciones sobre el maltrato de perros en la carrera de galgos. Finalmente, acordaron hacer las paces. “Hemos arribado a un acuerdo aceptando mi pedido de disculpas, expresándole mi afecto y respeto”, publicó en su cuenta de Twitter, en aquel momento, el dueño de LaFlia.

Para finalizar, reveló que no se arrepiente de nada en la vida: “No maté, no violé, no robé; la única cosa que me arrepiento es de no haberme hecho una mansión. Hoy ni en pedo hago una casa, plata que agarro me voy con mi hijo a las carreras de bici, no hago más una casa”, sintetizó.

LA NACION