El picante posteo de Camila Homs con un “osito” y ¿con un dardo para Rodrigo De Paul?

A pesar de que la explosiva separación y posterior conflicto mediático y legal entre Rodrigo De Paul y Camila Homs quedó opacado por otros escándalos del mundo de la farándula, en las últimas horas la modelo utilizó sus redes sociales para compartir un tan enigmático como picante mensaje que parecería tratarse de un “palito” dirigido directamente hacia su expareja.

Camila Homs y Rodrigo De Paul estuvieron doce años juntos y tienen dos hijos en común Instagram @camihoms

A lo largo de sus doce años de relación, Cami Homs y Rodri De Paul se mantuvieron alejados de los flashes y las cámaras. Enfocados en la formación de una familia y en sus respectivas carreras profesionales, llevaban una vida tranquila caracterizada por el perfil bajo. Todo cambió en el 2022, con la confirmación de su separación en medio de rumores de infidelidad de parte del futbolista.

En el 2021, él se quedó en España jugando en el Real Madrid, ella regresó a la Argentina junto a sus dos hijos, Francesca y Bautista -quien tenía apenas unos meses de vida-. Este distanciamiento inicial pasó desapercibido, pero fue cuestión de tiempo que estallara en medio de un circo mediático.

Según algunas versiones, Tini Stoessel y Rodri De Paul habrían comenzado a salir cuando él seguía en pareja con Homs instagram @tinistoessel

Cuando las miradas del público apuntaron a la pareja, comenzaron las versiones entrecruzadas: mientras él afirmaba que se separaron tras el nacimiento de Bautista, ella aseguró que el final de la relación se dio en enero del 2022. Según la historia de la modelo, él la habría engañado con Tini Stoessel durante varios meses.

La relación entre De Paul y la cantante pop era un secreto a voces que se vio alimentado por fechas que no coincidían, sospechosas interacciones en redes sociales y rumores que indicaban que habían comenzado a hablar al mismo tiempo que Homs estaba embarazada de su segundo hijo.

Más allá de las fechas exactas, inevitablemente llegó la separación de bienes, la discusión por la cuota alimentaria de los chicos y el reclamo de una compensación económica por parte de Camila, quien dejó de lado su carrera para acompañar al deportista durante su vida en Europa.

El picante posteo de Cami Homs con un “osito” y ¿con un dardo para Rodrigo De Paul?

Aunque las negociaciones empezaron en buenos términos, las cosas se complicaron con la confirmación del noviazgo de De Paul y Tini. Eso, seguido a que Homs no estuvo en el Mundial, que él una vez en Argentina fue a ver a su novia antes que a sus hijos y la siguiente denuncia que el futbolista inició contra su ex por enviarle mensajes agresivos sobre su nueva pareja, no hicieron más que dificultar todo.

Ahora, a pesar de que se creía que las aguas se habían calmado, Camila apareció en Instagram con un explosivo mensaje. Sentada bajo el sol y sin decir una palabra, posó ante la cámara y, sobre la foto, adjuntó un sticker de un osito de peluche que sostenía un corazón con las dos manos. Dentro del mismo, escribió: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres te recuerdan tus deudas con un osito”.

No tuvo que agregar nada más para que la intención sonara clara y fuerte: usó una referencia al tema que Shakira le dedicó a Gerard Piqué después de que la engañara y, a su vez, implicó que el tira y afloja legal-económico está lejos de solucionarse.

