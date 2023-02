Finalmente, filtraron un explosivo chat entre Fede Bal y Estefi Berardi que confirmaría su relación

escuchar

Esta semana estalló un gran escándalo mediático al conocerse la definitiva separación entre Fede Bal y su novia Sofía Aldrey, luego de tres años de relación. La encargada de compartir la noticia fue Yanina Latorre, quien señaló desde LAM (América) que una serie de “múltiples infidelidades” de parte del actor habrían sido la causa del quiebre. Tras esa revelación, sostenida por los chats que la propia Aldrey le habría enviado a Latorre, el tema siguió dando que hablar.

Sobre todo porque, según Latorre, la lista de famosas implicadas en esas infidelidades sería bastante extensa, aunque la mujer del exfutbolista Diego Latorre solo compartió en principio un solo nombre: Claudia Albertario, quien finalmente confirmó su propia separación y aquel affaire con Bal.

El supuesto chat entre Estefi Berardi y Fede Bal

En Intrusos, también por América, una de las panelistas que tomó la posta de Latorre fue Marcela Tauro, quien aseguró que otra de las famosas implicadas sería nada menos que Estefi Berardi, compañera de Latorre en LAM y de Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine). Tras la desmentida de Berardi, Tauro decidió difundir hoy parte de los chats que darían crédito a su versión.

“En un momento te agarré el pelo y tu cara de placer Estefi, me la quiero tatuar en el pecho”, dice Bal en la captura de la conversación. “Jaja viste”, responde ella junto a un emoji de enamorada y pregunta: “¿Al final viajás?”. “Mañana. Hoy me quedo. Estoy cansado. Tengo que encarar todo el desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te lo regalo”.

“Uh, qué quilombo. Suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Están en todo. Me dan risa”, concluye el íntimo ida y vuelta entre ambos.

Yanina Latorre y Estefi Berardi se cruzaron por los chats de Fede Bal: “Estás mintiendo”

En la última edición de LAM, y tras la primera revelación de Marcela Tauro, Estefanía Berardi y Yanina Latorre mantuvieron un fuerte cruce al aire.

Durante el programa, Latorre aseguró que una serie de chats filtrados en las últimas horas que involucran a su colega eran genuinos. Por su parte, Berardi, quien había negado durante la tarde estar involucrada en el escándalo e incluso amenazó con iniciar “acciones penales y civiles” a quien repitiera esa información, se mantuvo en su postura de negar todo el asunto.

Ante esas palabras, Latorre le dijo: “El que nada hace, nada teme. Y si estás en tu casa, llamás a un abogado (...) y amenazás con juicio, te autoincriminás. Y la que tenía los chats soy yo, y yo nunca iba a mostrar un chat tuyo. Yo que soy una buena compañera y tengo códigos, no vendo a mis compañeras. Vos acá te apurás, quedás mal, todo el mundo ya da por hecho que están los chats, y te incriminaste sola. Vos ayer estabas muy nerviosa y la gente veía tu cara”.

Ante la estoica postura de su compañera, Latorre redobló la apuesta. “¿Esto no va en detrimento de tu trabajo? La semana pasada mostraste un audio de Melody [Luz, la bailarina en pareja con Alex Caniggia] llorando por un embarazo. Vos acá mostraste muchos chats, a mí me trataste de mentirosa muchas veces, me dijiste que era mentira lo de Zaira Nara, siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve la razón en todo. Te atajás, lo llamás llorando a Burlando y quedás mal. Yo que soy la que tengo los chats, yo nunca hubiera mostrado tus chats, pero dejá de mentir Estefi. Vos en este momento, estás mintiendo”, concluyó.

