Luciana Salazar compartió su angustia ante un tema que sensibiliza a su hija Matilda: “¿Es normal en esta edad?”

Luciana Salazar es una de las celebridades que mayor exposición tiene en sus redes sociales. Con frecuencia, comparte con sus casi dos millones de seguidores, sus salidas, viajes, parte de su día a día y exclusivos outfits que luce. Pero, no es la única protagonista, puesto que su hija posa con ella en varias fotos y suele llamar la atención de los usuarios. No obstante, un reciente posteo que hizo, no mostró caras felices, sino que reveló la profunda angustia de Matilda por un tema muy sensible que conversaron e incluso hasta lo consultó con sus fans.

Matilda Salazar cumplió cinco años el pasado diciembre y atraviesa una edad donde la curiosidad es protagonista. Las preguntas de todo tipo empiezan a surgirle y recurre a su madre en busca de esas respuestas. La modelo compartió a través de sus Historias de Instagram como afronta el crecimiento de su hija y particularmente su preocupación al verla tan angustiada por una cuestión sensible que la inquietó profundamente.

Luciana Salazar, junto a su hija Matilda de cinco años Instagram @salazarluli

“Que tema los niños cuando empiezan a tomar conciencia de la muerte”, expuso la influencer. “Mi hija está pasando por un momento de angustia por este tema, ya que a una compañerita se le murió su abuela y para Matilda sus abuelos son todo para ella”, agregó, conmovida por las sensaciones que experimenta.

Luciana Salazar compartió su angustia por un planteo que le hizo su hija (Foto: Instagram)

En este sentido, refirió a cómo atraviesa la pequeña el tema e incluso le consultó a sus seguidores por la etapa de crecimiento en la que comenzaron a surgirle todos estos interrogantes. “Me llora con una angustia que me parte el alma. Me está preguntando mucho por este tema. ¿Es normal en esta edad esos planteos?”, concluyó.

Luciana Salazar mostró el look “cowboy” de su hija Matilda y le llovieron las críticas

En varias oportunidades, Luciana Salazar fue foco de críticas con las cuestiones relacionadas con su hija. Desde el primer momento, estuvo expuesta a las cámaras e incluso hasta tiene su propio Instagram. Sin embargo, la forma en la que la viste, muy similar a la suya, suele generar indignación y críticas entre los seguidores, quienes no dudan en hacérselo saber.

Recientemente, la actriz compartió una sesión de fotos que le hizo a su hija mientras paseaban por Miami, Estados Unidos. Tenía puesto un look “cowboy” de pantalón de jean al cuerpo, una camisa a cuadros en tonos rosa atada a la cintura con un nudo, lentes de sol, aviadores colgados y un par de botas texanas marrón chocolate. Para complementar, lució su cabello en un messy bun, una de las tendencias de la temporada.

El posteo de Luciana Salazar sobre Matilda que indignó a sus seguidores instagram @salazarluli

“Adicta a tus rodetes en todas las versiones. Te amo mi dulce Matilda. Brillás”, escribió su mamá. No obstante, los seguidores la cuestionaron por vestirla de manera “adulta”, cuando solo es una niña. “¿Alguna vez la deja ser una nena y embarrarse? ¿Saltar en los charcos de agua? ¿Jugar con lombrices en el jardín? ¿Perseguir sapos?”; “Es hermosa, pero creo que no hace falta ajustarle mucho la vestimenta, ya es una muñeca la nena”; “¿Cuándo sea grande que se va a poner?” y “Siento que le están robando la infancia, es hermosa, pero está vestida de adulta siempre”, fueron algunas de las reacciones.

