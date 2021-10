La alegría de Ivana Icardi en medio del escándalo de su hermano con Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan una compleja situación matrimonial. Luego de que la empresaria desatara el escándalo a partir de una publicación que hizo en Instagram, la China Suárez fue señalada como la tercera en discordia. En ese contexto de crisis, Ivana Icardi, hermana del futbolista, dedicó un romántico posteo a su pareja que fue interpretado por sus seguidores como un gesto de provocación.

“Otra familia más que te cargás por zorra”, escribió Wanda Nara hace algunos días en sus Instagram Stories. Aunque su posteo no incluyó nombres, los rumores indicaron que una serie de mensajes que Suárez intercambió con Icardi habrían desatado una crisis en la pareja. En los días posteriores, mientras que Nara se mostró sin su anillo de bodas, Icardi subió románticas postales con su esposa a su perfil en una clara muestra de arrepentimiento. Incluso, el futbolista dejó de seguir a todos sus contactos en Instagram, para tener en su lista únicamente a la madre de sus hijas. Suárez, por su parte, se refirió al tema con un extenso descargo en sus redes.

En ese contexto, Ivana, que en el pasado demostró tener una pésima relación tanto con Wanda como con Mauro, celebró un nuevo aniversario con su novio, lo que a muchos les resultó un guiño malicioso. “Otro añito más juntos”, escribió Icardi en su publicación. En la imagen, aparece abrazada al basquetbolista Hugo Martin Sierra, a quien conoció en el reality show español Supervivientes 2020 y con quien, en agosto de este año, tuvo a su primera hija.

El romántico posteo de Ivana Icardi en medio de la crisis de Mauro y Wanda Nara que fue interpretado como un gesto de provocación

Desde hace varios años, el delantero del PSG cortó el vínculo con su hermana: Wanda sería uno de los factores que sumó tensión a esa relación. En 2018, públicamente, Ivana criticó al matrimonio por su actitud para con su familia. “Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año) pero después pienso ‘dime con quién andas y te diré quién eres’ y se me pasa”, escribió en un tuit en el que no mencionó a la empresaria directamente.

Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo,que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas(o en cualquiera del año)pero después pienso dime con quien andas y te diré quien eres y se me pasa — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) December 26, 2018

“Y no me quiero hacer la hija perfecta”, agregó. “Miles de veces me he enojado, o me he equivocado por inmadurez... Pero sé de dónde vengo y quién es mi familia, los que han estado y estarán siempre... Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la ultima vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero... Capaz soy muy extremista pero nunca se sabe”, concluyó.