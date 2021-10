La escena subida de tono que protagonizaron Agustina Cherri y Gonzalo Heredia en La 1/5-18

El jueves por la noche, una fuerte escena íntima entre Gonzalo Heredia y Agustina Cherri en La 1/5-18 generó polémica en las redes sociales. Es que los seguidores de la ficción de eltrece llevan varios capítulos siguiendo de cerca la incipiente historia de amor entre Bruno y Lola que, en la última emisión de la tira, protagonizaron una escena de sexo en el interior de un auto.

No es la primera vez que Heredia participa de una escena subida de tono en la producción de Polka. A principios de este mes, el actor y Ángela Leiva protagonizaron un apasionado beso que confundió a los espectadores que, hasta ese entonces, consideraban que sus personajes eran hermanos. Todo ocurrió cuando Bruno llega al barrio para reencontrarse con su padre, Don Luis (Patricio Contreras), el dueño de un bar y vive con dos personas a quienes trata como sus propios hijos: Gina (Leiva) y Tulio (Gregorio Barrios). Tras el fallecimiento de Luis, tanto Gina, como Bruno y Tulio quedan conmocionados. Sin embargo, de un momento al otro, surge la pasión entre dos de ellos. “No aguanto más, estás muy bueno”, le dice el personaje de Leiva al de Heredia antes de besarlo, en una escena que sacudió las redes sociales.

Ahora, Bruno fue un poco más allá con otra de las figuras centrales de la tira. Es que, en medio del evento especial de la fundación del padre Lorenzo (Esteban Lamothe), Lola comenzó a sentirse incómoda y decidió llamar a Bruno para buscar contención. El personaje de Heredia se acercó al lugar y, en medio de una conversación, la pareja comenzó a besarse. Finalmente, Bruno y Lola terminaron protagonizando una escena que, en las redes, se comparó con el encuentro sexual de Jack y Rose de Titanic, por incluir cuadros de la situación vistos desde el exterior del auto.

La 1/5-18: la fuerte escena íntima que protagonizaron Agustina Cherri y Gonzalo Heredia

Las críticas a la ficción de eltrece

Desde su estreno La 1-5/18, la nueva ficción de Polka, generó fuertes repercusiones. En las redes sociales, por un lado, algunos usuarios criticaron “estereotipos” a los que recurre la producción de Adrián Suar. Además, días atrás, referentes de barrios populares se mostraron muy molestos con la forma en la que la telenovela los representa. “Es una espectacularización”, definió una de las vecinas.

Ángela Leiva fue una de las protagonistas que respondió las críticas. “En Avenida Brasil (Telefe) había pobreza y a todos les gustaba. Critican esta serie pero la otra hablaba de los pobres y no dijeron nada”, dijo la actriz en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez). También Agustina Cherri se refirió al tema. “A veces me da pena desde qué lugar se habla sin conocimiento cuando es por el simple hecho de dañar”, señaló la artista que interpreta a Lola en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. En ese sentido, la actriz subrayó conocer la realidad que se representa en la ficción: “Lola es un personaje que he visto en muchos lugares. Yo trabajo con varios comedores y he visto a muchas Lolas, así que yo estoy muy contenta y tranquila con lo que estoy haciendo”.