El picantísimo comentario de Jimena Barón sobre la traición de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: “Nunca pude perdonarla”

“Las buenas amigas no se cog... a los maridos de sus amigas”, con esa contundente frase Jimena Barón dió inició de su primer show en el marco del Mala Sangre Tour, este martes por la noche, que significó la regreso a los escenarios. De esta forma, la artista sigue desentrañando la “traición” que recibió por parte de una persona que quiso mucho a la que le dedicó el tema “La araña”, canción en la que habla de esa situación. Todo apunta a que hablaría de Gianinna Maradona, quien actualmente se encuentra en pareja con su ex Daniel Osvaldo.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su romance en 2021, pero los rumores sobre un vínculo amoroso entre ellos comenzaron en 2015, cuando se filtró una foto de ambos en un boliche con una cercanía muy llamativa. Fue esa misma imagen la que vio Jimena Barón, pero lejos de tratarse de un “chisme” del mundo del espectáculo, para ella significó la prueba para saber que su amiga tenía una relación con su expareja y padre de su hijo. Lo cual sintió como una traición.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona blanquearon su romance en 2021

Desde aquel momento, Jimena Barón cortó su vínculo de amistad con Gianinna Maradona y tuvo diversas idas y vueltas con el exjugador de Boca, que le sirvieron de inspiración para sus hits musicales como “La tota” y “La cobra”, en los que relató sus vivencias en aquella relación turbulenta. Y en 2023, lanzó “La araña” en la que refiere a esa traición por parte de una amiga, que a sabiendas del escándalo que desató esa foto, se especula que está inspirada en la situación vivida con la hija de Diego Armando Maradona.

“Fue difícil aceptar que me lograste envenenar, pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición. ¿Y quién iba a pensar?¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor”, entona Barón, al dejar al descubierto detalles de aquella situación mediática y personal que atravesó.

Las picantes palabras de Jimena Barón en su show

“La araña” se convirtió en el single de este nuevo lanzamiento por parte de la artista que la coloca nuevamente en los escenarios y con el que reabre una nueva polémica al rememorar aquella difícil situación personal. Para la apertura de esta serie de shows, que comenzó el pasado martes en el Teatro Ópera de Buenos Aires, la cantante preparó una picante introducción que va en sintonía con la seguidilla de dardos lanzados en la canción.

“Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca porque las buenas amigas no se c.... a los maridos de sus amigas”, fueron las fuertes palabras con las que Jimena Barón hizo su ingreso triunfal a los escenarios mientras una ovación aclamaba por ella. Entre gritos, la artista comenzó su show, sin olvidar aquel momento que la inspiró a componer su nuevo hit, que como los anteriores, identifica a muchos.

Morrison acompañó a Jimena en su primer show (Foto Instagram @jmena)

En la euforia del público, Jimena encontró la contención y brindó el recital en la misma sintonía. El repertorio continuó con “La tonta”, “Corazón de cemento”, “Dos corazones”, “ADN”, “Flor de involución” y “Ya no te extraño”. Además, su hijo Morrison formó parte de una de las coreografías del show. Mientras tanto, Gianinna y Daniel disfrutan de sus vacaciones en Italia.

