“Esto pasa porque jamás pudieron sacarme plata”; el mensaje de L-Gante, tras haber sufrido una descompensación en su celda

Luego de horas de incertidumbre acerca de su estado de salud, L-Gante recurrió a las redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. El músico, que se encuentra detenido en la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de Quilmes, acusado de privación ilegítima de la libertad, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de mensajes que dan cuenta de su presente y de cómo transcurren sus horas en la celda 4 del penal.

En sus historias, Elián Ángel Valenzuela compartió la fotografía de una hoja de cuaderno que lleva escritas, de puño y letra, varias frases. “Para los que me odian, les brindaré mi mejor versión”, se llega a leer en primer lugar. Y luego, dos mensajes sobre su día a día: “El barrio con el barrio” y “Celda 4 re vacaciones”. Pegado al margen derecho, puede verse otro mensaje que hace referencia a los motivos por los que, según su versión, terminó detenido: “Esto sucede porque jamás me sacaron $”.

El último mensaje que L-Gante compartió en sus redes sociales instagram.com/lgante_keloke/

A su vez, en su feed, L-Gante compartió un extenso clip que repasa distintos momentos de su gira de 2021 por distintas ciudades argentinas, Uruguay, Bolivia, Paraguay, México y España. “Acá positivo, recargando energías. ¡No me creo más que nadie! De General Rodríguez, provincia de Buenos Aires”, escribió junto a las imágenes.

Los mensajes del exponente de la cumbia 420 fueron publicados horas después de que trascendiera que su abogado, Alejandro Cipolla, solicitara para él una ambulancia. “Lo vi mal, está volando de fiebre, está pálido”, expresó el letrado este martes por la tarde con la señal TN. Al consultársele acerca de los motivos de este malestar en el músico, Cipolla señaló: “Es una sumatoria de todo. Primero, el frío que hace, que esto no es un hotel. También, el estrés de todo lo que está sucediendo. Él piensa en su hija, en su familia”.

El abogado señaló también que tenía expectativas de que L-Gante sea trasladado al hospital de Quilmes. “Llamaron al SAME. Él se había desmayado una vez, no quiero que esto pase a mayores”, reveló. Al referirse a la manera en que encontró al cantante, Cipolla señaló: “Hablaba bien, pero como muy cansado. Dijo que no se podía parar. Dijo que era quizás porque no hacía ejercicios, pero dije: ‘Pará, algo está mal acá’”.

Con respecto a la situación procesal de su defendido, Cipolla señaló que el juez todavía resolvería recién este miércoles si debe seguir detenido: “La realidad es que quiere reencontrarse con su hija. ‘Ya lo vas a hacer’, le dije”.

L-Gante, fue detenido hace casi una semana, acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de armas de fuego. El músico permanece en prisión desde el 6 de junio, cuando las autoridades lo interceptaron en su domicilio en un country de Moreno. Según la acusación, el papá de Jamaica habría amenazado a un empleado municipal con una pistola y lo habría obligado a subirse a un auto.

A pesar de su encierro, el músico no dejó de comunicarse con sus seguidores. Desde su celda, compartió primero una carta escrita por su puño y letra, que dedicó a sus fans. “Gracias a todos por el aguante. Estoy bien, preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga”, se leyó sobre el papel. Y siguió: “Espero que les guste el último tema. Se viene mucho más”. Luego, le envió un mensaje al músico y boxeador Ezequiel Matthysse, con quien conserva una íntima amistad: “Gracias. El aguante siempre es real. Te quiero, hermano. Cumbia 420. Tamos bien”. Además, el deportista señaló como ubicación de la publicación el nombre del gremio de integrantes del género, “La Mafilia”.

L-Gante compartió una segunda carta desde la cárcel Instagram: lgante_keloke

En las últimas horas, el autor de “Visionario” compartió una nueva carta para sus fanáticos, que incluyó un llamativo mensaje. “Si no salgo ganando, prefiero no salir” Y siguió: “Diego de Crónica tenés razón. Para muchos, soy más que un grano”, lo cual dejó ver que está al tanto de lo que se habla sobre él en los medios. “Gracias por el aguante. Yo toy re piola, descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420″, se leyó sobre el papel. Y firmó: “Celda 4″.

Por qué detuvieron a L-Gante

El hecho sucedió la mañana del 27 de mayo, a la salida de un boliche de General Rodríguez, cuando se habría producido un enfrentamiento entre el grupo de amigos del funcionario y el del cantante, conocido como la Mafilia. Según el testimonio del denunciante, cuya identidad se mantuvo reservada, el músico asistió a su vivienda, lo amenazó, lo intimidó con un arma de fuego y lo obligó a subirse a un auto, junto a otro acompañante, para hablar, con el fin de que no detengan a “su gente”.

Tras el inicio de una investigación, el músico fue detenido el 6 de junio en su vivienda en Moreno y, desde entonces, permanece en prisión. Bajo la defensa Cipolla, Valenzuela negó cualquier acusación contra él y prefirió no dar declaraciones ante la prensa. En tanto, aparecieron unas imágenes en las que se ve el vehículo de L-Gante y se señaló que la presunta retención habría durado en torno a 20 minutos, según describió el expediente judicial. Por su parte, el artista declaró: “Yo solo quería hablar de macho a macho [con el denunciante]. Esas fueron mis palabras: ‘Yo quiero hablar con vos’”.

