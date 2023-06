La picante pregunta de Estefi Berardi para More Rial tras los robos en los camarines de LAM: “¿Y cómo sabe?”

escuchar

En los últimos días, Morena Rial irrumpió fuertemente en los medios al sacar a la luz los conflictos de larga data que tiene con su padre, Jorge Rial. En medio de la contienda familiar, la joven hizo un recorrido por diversos programas y LAM (América) fue uno de ellos. Es por este motivo quedó vinculada al robo que sufrieron tres integrantes del ciclo en el día que la mediática brindó una entrevista en el estudio. Las repercusiones fueron tan variadas como tajantes. Estefi Berardi, una de las damnificadas, apuntó contra la hija del periodista y sus palabras causaron aún más revuelo.

“¿Y cómo sabe?”, fue la pregunta punzante de Estefi Berardi en Twitter al responder a un video de More Rial en el que se toma con humor la acusación en su contra, tras ser señalada como una de las sospechosas de haber efectuado el robo de pertenencias, dinero y tarjetas de crédito. que tuvo lugar al semana pasada en el estudio de América. “No sé cuanta plata puede llegar a tener. Si me hablás de una Yanina Latorre o de Ángel bueno, pero de panelistas... Me parece tristísimo”, fue la defensa de la ahora mediática al señalar que no le robaría a la angelita, que informó el faltante de dinero que tenía en su cartera.

(Captura Twitter)

Ante la pregunta de la panelista, diversos seguidores lo detectaron como una acusación, especulando que tendría más información de la que se cuenta al respecto. El #ChorraGate - como lo denominaron desde LAM- mantiene en vilo a la audiencia, que quiere saber la verdad acerca de quién es la persona que la semana pasada ingresó a los camarines del estudio del programa y retiró pertenecías de Berardi, Mónica Farro y Marcela Feudale.

More Rail habló sobre los robos en LAM

Por su parte, Ángel de Brito aseguró que la investigación se encuentra en manos de la Justicia ante la denuncia policial que realizaron Farro y Feudale. Asimismo, señaló que la causa se encuentra en avanzado estado y ya contarían con dos sospechosas, de las aún no se dieron a conocer públicamente sus nombres.

(Captura Twitter)

Cabe recordar que Mónica Farro denunció el faltante de una de sus tarjetas, en las que se registró un gasto de más de 144 mil pesos, que incluyó tantos compras como retiro de efectivo. Mientras, a Marcela Feudale le falta una tarjeta de crédito con la que hicieron gastos por más de 100 mil pesos. Este último habría sido clave para la investigación, ya que se realizó de forma online con una cuenta registrada a nombre de una de las sospechosas, que operaría en conjunto con la otra señalada al detectarse diversas transacciones entre las implicadas.

Cómo fueron los robos en LAM

Si bien se espera el avance de la investigación, ronda el nombre de Morena Rial en la voz popular debido a que fue la invitada del día al momento que se registraron los robos. Luisa Albinoni fue la segunda entrevistada de la jornada; sin embargo, fue descartada como sospechosa ya que no tuvo acceso a los camarines, sector de donde se detectó el faltante de pertenencias. La causa avanza con la investigación de las autoridades y en los próximos días se podría saber la verdad.

