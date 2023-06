“¿Jimena Barón o Flor Vigna?”: la picante pregunta que Sabrina Rojas no dudó en responder

escuchar

Sabrina Rojas fue la gran invitada del programa de este lunes de Noche Al Dente (América) y habló de la vida amorosa de sus últimos años con el “Tucu” López; sin embargo, en un momento del programa la pusieron entre la espada y la pared para elegir entre Jimena Barón y Flor Vigna.

Los últimos meses de Sabrina Rojas fueron turbulentos en su relación con el “Tucu” López luego de que se diera a conocer la noticia de que él le fue infiel en un boliche de Carlos Paz.

La mujer en cuestión fue una santafesina llamada Damaris Cané, quien dio a conocer detalles de la noche: “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo: ‘Es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, contó.

Sabrina Rojas habló del momento que atraviesa con el Tucu López

En ese momento la relación tuvo un quiebre y el conductor intentó arreglar la relación, aunque ella no oficializó que se hallan “reconciliado”. El encargado de consultarle fue el mismo Fer Dente este martes por la noche. “¿Te reconciliarías con el Tucu López?”, preguntó.

Luego de una risa, la actriz respondió: “A veces parece que me hago a misteriosa, pero te soy sincera, no puedo decir ‘me reconcilié’ porque tampoco sucedió, estamos probando. No puedo salir a decir que me reconcilié y a las dos semanas que me separé, es mejor guardarse, ver qué pasa”.

Unos días después del anuncio de la separación, el “Tucu” López aseguró que planeaba reconquistar a la actriz de Los superagentes: nueva generación. “Estoy triste, pero creo que se puede revertir. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”, destacó. Y continuó: “Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida: una relación hermosa y una familia. Sabrina me abrió la puerta de par en par y yo entré ahí muy feliz durante todo este tiempo”.

Sabrina Rojas eligió entre Jimena Barón y Flor Vigna

En otro momento de la entrevista, Fer Dente comenzó con la sección “diez al hilo” para conocer más sobre el invitado con preguntas rápidas. “¿La música de Jimena Barón o de Flor Vigna?”, preguntó sobreactuando que no sabía la relación entre ambas.

La pregunta, que no tenía nada de inocencia, fue porque Jimena Barón tuvo un romance con el “Tucu” López por el año 2020, mientras que Flor Vigna es la actual pareja de Luciano Castro, con quien tuvo a sus hijos Esperanza y Fausta. Y además de ser dos actrices reconocidas del país, ambas comenzaron una carrera musical hace poco tiempo.

“Ay, qué hijos de p... Es como decir la ex de mi ‘actual’ y la actual de mi ex”, respondió la invitada, pero luego tomó una decisión.

“La quiero mucho a Florcita, pero soy muy fan de la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé, pero la quiero mucho a Flor”, indicó Sabrina sin esquivar la pregunta y agregó: “La Cobra es un himno”.

