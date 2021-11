El plato que hizo atragantar a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Vas a matar a uno”

MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una noche dedicada a la parrilla y los participantes tuvieron que recrear los mejores platos tradicionales de nuestro país. La periodista e influencer Juariu cautivó a todos con su bife de chorizo pero le hizo pasar un mal momento a Germán Martitegui con el picante.

“El bife tiene una mermelada de chile que está picante”, advirtió la panelista al presentar su plato y justificó que “en Tucumán se come bien picante”. “Yo estuve en Tucumán, todos estuvimos, no mientas”, le advirtió Germán. “A mí la idea de la estética del plato me gusta. El Portobello perfectamente grillado, la carne me gusta, los cherrys también, la salsa picante me gusta. Lo que sí hubiera puesto aparte es la vinagreta, esa emulsión que hiciste de aceto”, comenzó a decir Damián Betular que se distrajo mientras Martitegui no podía parar de toser.

“Vas a matar a uno un día”, le advirtió. “¡Maté al jurado! Soy como una fan que viene a MasterChef con el plan de matarlos”, bromeó la joven. “En vistas generales, está, pero es excesivo el sabor”, concluyó el pastelero. Por su parte, Donato De Santis destacó que “hay mucha personalidad en el plato” y que la carne estaba muy bien condimentada. “Es muy interesante todo lo que hiciste, lo que me alegra es que es el camino que tienen que seguir. Visualmente sorprende, hay ideas, te jugaste por lo que habías pensado. Es por ahí”, concluyó Martitegui ya recuperado.

El enojo de Martitegui por los malos consejos que daban desde el balcón

El domingo, en una nueva gala de eliminación, los participantes tuvieron que hacer un pollo al disco y, para agregar dificultad al desafío, tres tortas fritas. Algunos famosos recibieron ayuda desde los compañeros que ya estaban clasificados a la próxima ronda y esto causó el enojo de Martitegui.

Una de las más complicadas fue Paula Pareto, quien recibió consejos de Paulo Kablan desde el balcón. “Tenemos a Paula y Paulo. ¿De quién es este pollo, de Paulo o Paula?”, preguntó de Santis y, ante la mirada atenta del periodista, lo increpó: “¿Vos le dijiste de hacer esto así?”. Otra de las perjudicadas fue Mery del Cerro. La actriz recibió críticas negativas porque las tortas fritas estaban crudas. Sobre su pollo, Donato dijo: “Mi opinión, viendo este resultado, es que yo hubiese usado un cuarto de todo ese tomate, porque sino cae como una salsa para fideos”. Inmediatamente Martitegui opinó y le preguntó quién le había dicho que lo hiciera.

Mery usó el consejo que le hizo Juariu a Albinoni, y por eso utilizó toda la botella de salsa. “Yo le iba a poner menos tomate y escuché que me dijeron: ‘¡Ponele toda la botella!’ y dije: ‘Bueno, OK’”, expresó. “Se dan cuenta de lo que generan, ¿no?”, advirtió a la tribuna Martitegui.