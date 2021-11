Master Chef: de la emoción de Luisa Albinoni, a la eliminación del Negro Enrique

Llegó el domingo y con él, una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Al comienzo del programa, Santiago del Moro saludó a los miembros del jurado, y ellos dieron algunas pistas sobre la consigna de la noche. Donato de Santis contó: “Van a poder hacer algo que yo aprendí a hacer acá en Argentina”, mientras que Germán Martitegui agregó: “Es una noche argentina”. Sin más preámbulo, a continuación, ingresaron los participantes de la noche: la Peque Pareto, Tití Fernández, Luisa Albinoni, el Negro Enrique, Cathy Fulop, Mery del Cerro, Denise Dumas y Charlotte Caniggia.

Todos los famosos tenían sobre sus mesas una canasta. Tras abrirla, se encontraron con un pollo y varias verduras (un elemento que molestó a Caniggia, que exclamó: “¡Basta de verduras!”). Con todo listo, nuevamente los especialistas tomaron la palabra, y Martitegui expresó: “Hay miles de maneras de preparar un pollo, pero en la Argentina la tradición y la imaginación crearon una receta que es única”. Por su parte, Damián Betular destacó que “es un típico plato del campo argentino, que lo empezaron haciendo los trabajadores rurales y que consta de un elemento clave: el disco de arado”. Y Donato dijo: “El secreto de este utensilio es su formato y el material del cual está compuesto, que permite hacer preparaciones espectaculares”. Entonces, develaron el desafío: hacer un pollo al disco en sesenta minutos.

Sin perder un minuto, los famosos comenzaron a preparar sus platos y se cruzaron -rápidamente- con muchas dificultades. Charlotte recurría a Denise en busca de ayuda, Pareto recibía los consejos de Paulo Kablan desde el palco, mientras el Negro Enrique procuraba que su pollo no quede crudo. Y en medio de esos nervios, los jurados sumaron un nuevo nivel de dificultad cuando anunciaron que los participantes debían preparar -además- tres tortas fritas que, como dijo Betular, no se debían parecer a “un pedazo de caucho”.

Pasó una hora, llegó el momento de la degustación, y la primera en pasar fue Cathy Fulop. Luego de probar el plato, Martitegui opinó: “El pollo al disco quedó un poco dulzón. Pasando a la torta frita, no es así. Es como una bola de fraile aplastada, que quedó dos semanas en la heladera, seca”. En su turno, Mery del Cerro recibió críticas negativas porque las tortas fritas estaban crudas, y sobre el pollo, Donato le dijo: “Yo hubiese usado un cuarto del tomate que usaste, porque sino cae como una salsa”.

Al Negro Enrique le llamaron la atención porque echó todo el arroz al disco, y Betular consideró: “Había una idea inicial, el pollo estaba bien cocido, creo que se interrumpió la cocción, y con la mitad del arroz esto hubiera sido otra cosa” . Charlotte supuso una ligera sorpresa, pero Martitegui opinó sobre la decisión de la jugadora de utilizar crema: “Está rico, pero es un pollo a la crema, no es un pollo al disco. Es tan sobrecogedor el sabor de la crema, que te hace olvidar que lo estás comiendo de un disco de arado. Y las tortas fritas cuando las vi, dije “están perfectas”, pero están como crudas adentro”.

La Peque Pareto acercó su pollo, sobre el que Donato aseguró: “En este disco hay mucho brillo, trozos grandes, una buena cantidad de jugo, una buena cocción en general, creo que este disco es platino”. Fernández llevó un plato que según le dijeron, tenía muy buen olor, y Martitegui concluyó: “El jugo está rico, tiene esa grasita del pollo, y todo en su punto justo. Una sorpresa”. Sin embargo, le recomendaron “practicar la fritura” con respecto a la torta frita.

Un momento de mucha emoción, llegó de la mano de Luisa Albinoni. La actriz se mostró muy insegura con respecto a su preparación, pero luego de probar su pollo, Martitegui opinó: “Esto es un terciopelo. Hoy escuchaste, y es por ahí”. Luego, Betular agregó: “Luisa, te quiero pedir un favor: no se despidan de antemano, yo te escuchaba que tenías mucho miedo”. La actriz no pudo evitar lagrimear, y luego de abrazar a los jurados, contó: “Me cuesta mucho, no me quiero ir, pero es un gran esfuerzo. No es fácil estar acá, delante de ustedes”. Denise Duma fue la encargada de cerrar las degustaciones, y las devoluciones fueron levemente positivas.

Al momento de destacar a los mejores platos, Pareto, Tití y Luisa Albinoni fueron las elegidas. En la vereda opuesta, el Negro Enrique fue el eliminado del certamen.