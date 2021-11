Rocío Marengo lloró desconsolada en un móvil en vivo: “Quiero ser mamá”

Rocío Marengo es una de las celebridades que llegó a las últimas instancias de “La Academia” de ShowMatch (eltrece) y, en la recta final, aprovechó para confesar que ya no participará en competencias ni realities porque quiere ser madre.

“Cuando vengo trabajando tanto durante el año, elijo tomarme unos días en el verano en familia y este verano voy a hacer un viajecito”, adelantó en una entrevista con Implacables (elnueve). “Después hay proyectos de tele, apuesto hace muchos años a la tele, es lo que más feliz me hace. Tomé la decisión de que este va a ser el último reality. Tengo la oportunidad para entrar el año que viene a un reality que se viene nuevo pero ya dije que no. Me parece que es una etapa cumplida, y por eso para mí es tan importante este premio (de ‘La Academia’), porque siento que… Estoy emocionada, quiero decirlo”, admitió Rocío cuando le empezaron a asomar lágrimas en los ojos. Segundos después, rompió en llanto frente a la cámara.

En ese momento, Susana Roccasalvo quiso saber: “¿Qué es lo que te emociona, mi vida? Fue un año movidito desde lo personal”. “Siento que a veces el reality está visto como ‘menos’ y para los famosos que nos convocan es difícil mostrarse en carne viva y jugar intensamente, al menos como yo lo juego. Siento que este año lo di todo, como siempre lo hice en los realities”, destacó Marengo. “Fue un año difícil porque estoy más grande y porque cuando me llamaron estaba rota. Y siento que este año me reconstruí, siento que es una despedida porque quiero ser mamá, porque quiero que mi vida vaya para otro lado y necesito tiempo para hacerlo”, explicó.

Cuando le pidieron precisiones sobre por qué había dicho que “estaba rota”, aclaró: “Va por el lado laboral, estaba rota laboralmente. Estoy acostumbrada a los realities donde llego a la gente como soy, con mis defectos y virtudes. Este año tuve temas a nivel personal y me cuesta ponerme una careta. Por otro lado, me gusta que la gente me haya conocido como soy”.

El cruce de Rocío Marengo con Marcelo Tinelli tras una decisión inesperada

Durante la noche del viernes en la competencia de eltrece, los participantes tuvieron que realizar una performance de comedia musical. Marengo y su compañero Nacho Pérez Cortes interpretaron un número basado en Priscilla, la reina del desierto. Momentos antes, el conductor Marcelo Tinelli aseguró: “Dos parejas se van a ir, así que a ponerse a tiro para tratar de estar entre los siete mejores”. Ante esto, Rocío intervino: “¿Por qué en este ritmo se van dos? ¡No queremos!”.

Luego del show, Ángel De Brito le puso un 3 y justificó: “A Marengo la lanzaron a bailar sola y estuviste floja, no sé qué te pasó. Y evitemos la parte del canto. La verdad, no me gustó, el resto estuvo impecable”. Más allá del bajo puntaje inicial, Marengo se retiró de la pista con 27 puntos, un total que la mandó directo al próximo ritmo.