La sutil chicana de Cinthia Fernández a Karina Mazzocco: “Dijo talentosa...”

En el clásico juego del enigmático de Los ángeles de la mañana (eltrece), en el que las panelistas deben adivinar el nombre de un protagonista que, por algún motivo, es noticia, la panelista del programa Cinthia Fernández aprovechó para cruzar a la conductora de A la tarde (América TV), Karina Mazzocco, con quien este año mantuvo una disputa.

En esta ocasión, las “angelitas” tenían que descifrar qué actriz de dilatada trayectoria se va a casar luego de 25 años de noviazgo (a la postre, Ángel de Brito revelaría que quien contraerá nupcias es Patricia Echegoyen). Para descartar nombres, el conductor dijo: “Marisa Brel no pega nada con el enigmático, porque ahora me dice: Karina Mazzocco, ¿qué tiene que ver Karina Mazzocco?”.

Inmediatamente, Cinthia Fernández acotó: “Dijo talentosa, aparte...”. El comentario de la panelista generó la reacción de la periodista Maite Peñoñori, quien reclamó: “Bueno, no nos vamos a pelear tan temprano”. En tanto, de Brito agregó: “Es feriado”. Sin embargo, la lapidaria frase de la panelista tuvo el apoyo de la periodista Yanina Latorre: “Es verdad, dijo talentosa...”.

La crítica de Cinthia Fernández a Karina Mazzocco

En septiembre, Karina Mazzocco había cruzado a Fernández por sus comentarios hacia Flor de la V, panelista en el programa de América. “Qué fea actitud Cinthia Fernández; primero por lo que estás diciendo de nuestra compañera y segundo: o te cuentan mal el programa, o no lo estas viendo, porque acá hay muchos que, hasta ahora, te bancábamos”, señaló en ese momento la conductora.

Flor de la V había cuestionado el polémico video que lanzó Cinthia para su campaña en las elecciones PASO, a lo que la entonces precandidata a diputada replicó: “Bastante discriminadora, fue bastante dura. Ella, que después hace un acting, toda compungida, que durante varios años sufrió, y todos le piden perdón...”.

Las internas en América

Por otra parte, de Brito enlazó lo sucedido con Mazzocco para contar los presuntos conflictos que existirían en el canal de la calle Fitz Roy de Palermo: “Ya bastante interna tiene en el canal, con los otros dos que la vuelven loca, que no hagan mis temas, que ya los hicimos nosotros...”. Según se infiere de los dichos de de Brito, los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares estarían enojados con la conductora del programa que los sucede en la grilla por repetir sus contenidos.

Al respecto, Yanina Latorre comentó: “Cuando sos inseguro, te fijas en los temas del otro”. Ante esto, el animador y periodista concluyó: “Cuando sos fracasdo, te jode...”.

En una entrevista con El País, Lussich lanzó críticas al programa de Ángel: “No me gusta. LAM es el debate exacerbado, la cosa despreciativa de adjetivar y subestimar a la gente. Definen a Fulano o a Mengano como fracasados. Bajan línea desde un pedestal y hay mucho dedo acusatorio. Les va muy bien, y tienen buena producción, invitados y primicias. Pero el tono de ‘yo soy el que me las sé todas’ no me lo creo”.