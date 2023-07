El Polaco contó cómo convenció a la China Suárez para grabar una canción con él e hizo reír a todos

escuchar

El Polaco fue el gran invitado de este miércoles en Noche al Dente (América) y se sometió a los famosos “10″ al hilo donde el conductor Fernando Dente hace preguntas picantes sobre diferentes índoles. En esta oportunidad, aprovechó para preguntarle al cantante cómo fue el momento en el que llamó a María Eugenia la “China” Suárez para uno de sus clips.

El Polaco es uno de los artistas más reconocidos en la escena tropical; no obstante, logró trascender ese mundo y se convirtió en una figura reconocida del espectáculo cuando participó del Bailando. Además, sus diferentes amores en la farándula, lo condujeron a ser tapas de revistas o motivo por los cuales los programas de espectáculos hablaban y hablan constantemente de él. Ahora, el músico mantiene una relación con Barby Silenzi, con la que tuvo a su tercera hija llamada Abril.

El Polaco y la China Suárez en el videoclip de Ya no quiero verte. Captura/YouTube

En un momento del late night show, El Polaco se sentó en el sillón para dialogar sobre temas de su carrera como cantante y sobre su vida personal. “Las canciones salen en cualquier lado: bañándote o te levantás con un estribillo. Así que no sé bien dónde es que me inspiro, capaz te sale una parte y no toda la canción entera”, explicó el cantante de cumbia acerca de la composición de canciones y ese fue el puntapié ideal para preguntarle por el single que escribió junto a la “China” Suárez.

A fines del año pasado, El Polaco y la “China” sacaron un single llamado “Ya No Quiero Verte”, que se estrenó con un videoclip que protagonizan ambos en YouTube y tuvo más de 92 millones de visitas.

En referencia a ese momento de su carrera, El Polaco contó: “Es una canción que ya estaba hecha y yo la acomodé”; sin embargo, Fer Dente lo cuestionó: “Tengo otra historia... Parece que El Polaco, que de sonso no tiene un solo pelo morocho, le escribió a la ‘China’ Suárez y le propuso hacer un tema juntos, pero la canción no la tenías y le dijiste que la tenías”.

El Polaco habló de la canción con la China Suárez

En ese momento, el invitado se sinceró sobre qué le dijo a la China: “Tengo un temazo”, reveló entre risas y agregó: “Tengo una bomba que la vamos a romper, le puse. Y me contestó a los dos meses, así que me dio tiempo para prepararlo”.

“Cuando me dijo que sí salí a prepararla como loco, tenía un par de cosas en la cabeza pero no el tema”, se sinceró el artista, y además se refirió al proceso creativo: “La verdad que era de otra forma y yo lo acomodé un poco. Ella también le puso su impronta, su onda y, ¿viste cuando un tema tiene que estar bueno? Se alinean todos los planetas para que sea así”.

Por último, el conductor le consultó si le gustaba hacer colaboraciones de este estilo con distintos artistas y el cantante de cumbia respondió que sí. “Se tiene que dar algo mágico para que a la gente le guste. No forzarlo, tiene que ser natural para que la gente lo acepte y no se haga así nomás”, concluyó.

LA NACION