MAR DEL PLATA.- Lo castiga el sol sobre la espalda, mientras ve pasar un micrófono tras otro en la seguidilla de notas y, entre una y otra, unos pasos al costado para arrimarse a los chiquitos y no tanto que se le acercan para saludarlo. “Polaco, ¿una foto?”, se escucha repetido y allá va él, a darles el gusto con una sonrisa.

Un rato después les dará otro más, ya sobre un escenario montado en la playa, con sus hits de siempre y los nuevos que le dan un impulso en plena temporada. “No sé si será el tema del verano, pero marcha bien”, dice de su “Tututu tatata” con el que puso a bailar a la gente en compañía de Lucho, la voz de la banda cordobesa Banda XXI. Ellos salieron a las redes con un clip en el que juegan a ser parte de un debate televisivo donde la presentadora es la siempre incisiva Yanina Latorre, que los pone en un supuesto conflicto que se resuelve a puro ritmo.

El Polaco llegó a Mar del Plata y sorprendió los veraneantes Gentileza T&T Group

Con tema fresco, ya colado en las discotecas y bares de la costa, El Polaco, o Ezequiel Iván Cwirkaluk en sus días previos al éxito artístico, enfrenta una gira que lo trajo primero a Mar del Plata para ser parte de un show gratuito en Playa Grande, organizado por Movistar y que luego tendrá más presentaciones en la costa atlántica, en el interior del país y en Europa.

“Tocar y cantar es lo que me gusta hacer y lo hago con plena alegría porque la gente nos sigue eligiendo y nos acompaña allá donde estamos”, dice a LA NACION. “Siempre trabajé parejito, no me puedo quejar y creo que soy un bendecido”, dice sobre esta carrera que cumplirá veinte años en los próximos meses y siente que lo tiene todavía entre los favoritos del público.

En esta etapa valora esta secuencia que se viene dando de colaboraciones o features con otros artistas locales, casi siempre con fuerte impacto promocional. Así fue con La China Suárez, Los Totora, Bahiano y, más reciente y de próxima difusión, Alejandro Lerner. Cree que estas experiencias de dúos o temas compartidos potencian la posibilidad de llegada al público y también de éxito del trabajo realizado. “Lo hago con personas con las que me siento cómodo y hay buena onda. Estos casos lo confirman”, detalla. Pone como ejemplo esta experiencia con Banda XXI y una repercusión importante con una canción que, asegura, “está trayendo muchas alegrías”.

El Polaco cantó su hit más reciente, ¿el tema del verano?: “Tututu tatata” Gentileza T&T Group

Para El Polaco, es notable el esfuerzo que hace el público por comprar un ticket en estas épocas de crisis económica, donde lo diario implica fuertes gastos, ahorrar se complica y los gustos por darse son pocos. “Por eso hay que dar lo mejor por ese pesito que da cada uno para ir a vernos. “Soy un agradecido a Dios, respeto mucho a los colegas y amigos de la música tropical y al público, que viene, acompaña, escucha y se merece pasarla bien e irse feliz de un show”.

Inquieto, reconoce que estar activo le hace bien. Le encanta el escenario, disfruta de las presentaciones en vivo, pero también de hacer otras cosas, como televisión. “Me gusta estar y me molesta cuando no estoy”, comenta y deja a la vista que tiene muchas ganas de hacer algo que le devuelva el protagonismo que asegura una pantalla.

“¿Un reality? Puede ser, hay algo”, confirma pero no da detalles porque prefiere guardar la posibilidad en secreto hasta tanto se avancen las negociaciones y haya un contrato firmado. “¿Encierro? No, eso no es lo mío”, asegura y descarta esos formatos de puertas cerradas por completo. A la televisión le reconoce su potencial y fuerza, pero también una capacidad de desgaste importante. “Estar todo el tiempo cansa, por eso está bueno entrar y salir, y respirar”, dice y justifica esta alternancia que experimenta desde hace años.

Supo de las mieles del rating de Marcelo Tinelli y sus Bailando por un sueño. “Lo quiero a Marcelo, yo lo veo, soy fanático de él y lo sigo eligiendo porque es un crack”, asegura sin dudar.

De su vida personal, siempre con los paparazzi tras sus pasos, cuenta que anduvo de vacaciones una semana en destino de playa “y en familia”. Luego aclara que estuvo con Barby Silenzi, su pareja y sus hijas Elena, Alma y Sol. “Nuestro amor es más grande que lo que se habla de nosotros”, dispara para acabar con los comentarios sobre si están juntos o no, aunque desde Punta Cana postearon fotos muy acaramelados. “A esta hora, estamos juntos”, aclara y se ríe por esas diferencias que “nos distancian, pero siempre nos volvemos a elegir”.