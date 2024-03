El tenso encuentro entre el Kun Agüero y El Polaco en un evento: “Se quedó a un costado”

Escuchar

El pasado fin de semana, Yanina Latorre celebró su cumpleaños número 55 con un evento en su casa al que invitó a muchas celebridades del mundo del espectáculo, entre ellos, Sergio “Kun” Agüero, quien asistió acompañado por su pareja, Sofía Calzetti, a pocos días de confirmar el embarazo. Pero en medio de la diversión, hubo una tensa situación que no pasó desapercibida y que tuvo al exfutbolista como protagonista.

El Polaco fue contratado por la angelita para musicalizar su exclusivo cumpleaños, sin mediar en su mala relación con uno de sus invitados. Cabe señalar que tanto el cantante de cumbia como el Kun Agüero fueron pareja de Karina, La Princesita, y perece que eso habría provocado que no tengan una relación en los mejores términos.

“Este fin de semana cumplió años Yanina Latorre y organizó una fiesta que estuvo llena de invitados famosos. Ella contrató a El Polaco para que participara de un show y cantara para todos”, comenzó explicando Pochi de Gossipeame en el ciclo Empezar el día (Ciudad Magazine).

“La cuestión es que quien estaba invitado a esa misma fiesta era un ex de Karina, La Princesita, su ex y mamá de su hija Sol”, continuó la panelista. Con respecto a esa situación, detalló: “Lo que me cuentan es que, cuando empezó a cantar El Polaco, el Kun se quedó aparte de la gente que estaba cantando y bailando. Él estaba más alejado, sentado solo en una galería”.

Aseguran que hubo tensión entre el Kun Agüero y El Polaco, ambos ex de Karina La Princesita

“Como los dos salieron con Karina, claramente, no sé si habrá quedado algún resquemor o rispidez. Pero bueno, lo cierto es que el Kun no participó del show. Se quedó a un costado mirando”, sentenció la influencer.

Qué dijo El Polaco sobre su relación con el Kun Agüero en medio de los rumores

Una vez se supo que ambos coincidieron en el mismo evento, Ángel de Brito dio más detalles sobre el encuentro en LAM (América TV). “El Polaco nunca se cruzó con el Kun Agüero. El Polaco iba saludando a todos, a Lourdes (Sánchez), a Marixa (Balli), a Fernanda (Iglesias) y bla bla bla. Al pasar lo vio al Kun Agüero y pasó rápido. Compartieron dos chicas, La Princesita y Gianinna. A mí me confirmaron lo de Gianinna”, expresó el conductor del programa de espectáculos.

En esa misma línea, fue por más y reveló lo que le dijo el cantante argentino sobre su relación con el exdeportista. “Le pregunté a Ezequiel, le pregunté al Polaco ‘¿qué onda con el Kun?’, y me dijo ‘la mejor. No lo conozco y nunca lo vi en mi vida’. La primera vez que lo veía era ahí (en el cumpleaños de Yanina), pero estaban a cinco metros”, sentenció. Pese a que fue únicamente contratado para el show, Yanina contó que luego se quedó al evento.

Karina, La Princesita y El Polaco se conocieron de muy jóvenes y tienen una hija en común

Cabe recordar que, en enero del 2021, Karina, La Princesita estuvo como invitada en Los Mammones, el ciclo de América conducido por Jey Mammón. Allí, la cantante se animó a un ping-pong de preguntas y respuestas y tuvo que elegir entre sus dos exparejas. Su elección fue sencilla, dado que no lo dudó ni por un segundo y eligió al artista. “Simplemente, porque con El Polaco tengo una relación de por vida, porque somos padres de Sol (Cwirkaluk)”, contestó.