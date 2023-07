La China Suárez mostró el particular look con el que salió de su casa para llevar a sus hijos al colegio

escuchar

María Eugenia “la China” Suárez generalmente es el centro de atención en los medios y las redes sociales, debido a su fuerte popularidad que genera interés sobre diversos aspectos de su vida. Asimismo, su vinculación a escándalos propicia conocer más sobre ella. Ahora, fue la propia actriz quien reveló cómo enfrenta su rutina semanal al tener que madrugar y ocuparse de llevar a sus tres hijos a la escuela, especialmente en un día de lluvia.

Con más de seis millones de seguidores, Instagram se convirtió para la China Suárez en el lugar virtual en el que comparte diversos aspectos de su vida, y genera un ida y vuelta con sus fanáticos. Desde rutinas, adelanto de sus canciones, el detrás de cámaras de sus proyectos audiovisuales, bailes con sus hijos o cómo comienza sus días, son algunos de los contenidos que muestra.

La China Suárez mostró como enfrentó un día de lluvia (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Y fue en las últimas horas, que la artista mostró cómo enfrentó un nuevo día en el que comenzó su jornada muy temprano realizando el traslado de sus hijos a la escuela. En su camino, no dudó en advertir -con humor- a sus seguidores que debían salir de sus hogares. “No salgan de sus camas, es una trampa”, escribió junto a una fotografía en la que se la observa en el interior de su auto con una clara visualización del techo vidriado con rastros de lluvia y esbozando un serio gesto en su rostro, mirando hacia el horizonte.

La China Suárez mostró cómo salió de su casa en medio de la lluvia (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Por supuesto que la ex Casi Ángeles refería a la extensión de las jornadas de lluvia que se extendieron por cuatro días en Buenos Aires y alrededores, por lo que considera que este fenómeno meteorológico y madrugar no son la mejor combinación. Por ello, también indicó cómo enfrentaba la situación: “Al cole en pijama”. Por lo que se dejó ver con un look azul que incluyó un buzo de la tela popularmente conocida como corderito y una campera a tono; cortó la unificación del color con un gorro color mostaza.

Con la llegada del invierno, no es la primera vez que la artista indica que elige la ropa que utiliza generalmente para descansar para también salir de su hogar a realizar actividades que no requieran que tenga de bajar de su auto, buscando tanto comodidad como pasar por alto cambiar de vestuario, enfrentándose a las bajas temperaturas.

El particular video de la China Suárez que generó críticas

Así como la joven recibe diversos halagos por mostrarse al natural y enfrentar situaciones cotidianas, también es duramente criticada. Recientemente, se mostró en un clip con humor en el que en su cabellera lució un gran gancho de peluquería y al ser colocado en la zona frontal de la cabeza generaba una graciosa imagen, a la que sumó su imitación de un ladrido, agudo y eufórico, de un perro.

La China Suárez fue duramente criticada en Twitter (Captura Twitter)

Si bien para ella se trató de una escena graciosa, un gran número de usuarios de Twitter no consideraron lo mismo. “Terminó de enloquecer la China Suárez”, fue el primer comentario de la twittera @camialice97, lo que generó una gran horda de opiniones al respecto en la que se la comparó tanto con la cantante estadounidense, Britney Spears, como con Mariano Martínez, dos figuras que son criticadas por sus contenidos en redes sociales, donde se muestran con particulares bailes.

