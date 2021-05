El Polaco habló sobre los problemas con Barby Silenzi: “Estamos muy expuestos”

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk estuvo invitado a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) en donde aprovechó para aclarar los rumores de una pelea con su novia Barby Silenzi luego de la foto para “La Academia”, el nuevo segmento de ShowMatch.

¿En qué estado estás ahora?”, le preguntó el comediante Coco Sily. “¿En qué estado estoy? No, estoy con la mamá de mi nena, estoy con Barby”, afirmó El Polaco. “Estás en pareja con Barby”, agregó Juana Viale. “Sí, estoy en pareja. Pasan esas cosas que decís, el tema nuestro es que estamos muy expuestos y nosotros también expusimos mucho a la pareja, entonces bueno… No sé si son separaciones, capaz son distanciamientos, te peleás, y después, si hay amor, volvés”, relató el cantante.

“No, hay veces que hay amor y tampoco volvés, el amor no reina todas las veces”, afirmó Juana. “Pero pienso que acá hay amor, porque yo la amo y volvemos porque nos amamos, sino no volvería”, reflexionó El Polaco. “Cuando discuten por algo con Barby, ¿cómo nos enteramos nosotros? ¿Porque ustedes lo cuentan, porque están en las redes?”, preguntó José María Muscari.

“Qué sé yo, porque cuando estamos juntos subimos muchas historias juntos, y después cuando no estamos juntos cada uno sube por su lado, sacan conclusiones”, admitió el cantante que luego contó: “El otro día me hicieron una nota y me dijeron ‘bueno, fue el cumpleaños de Barby, ya sabemos que se amigaron’, y capaz que fue el cumpleaños y estuve ahí, entonces ya todo el mundo opina y está todo bien. Está todo bien que todo el mundo opine y sepa, pero también yo tengo derecho a defenderme”, concluyó.

