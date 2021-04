Escándalo: Barby Silenzi acusó a El Polaco de dejarla plantada

A pocas horas de haberse confirmado la separación entre Barby Silenzi y El Polaco, la bailarina acusó al cantante de haberla dejado plantada. La acusación se dio durante la sesión de fotografía que tenían que hacer para La Academia, el programa de televisión en el que ambos participarán.

Este lunes, los integrantes del programa que conducirá Marcelo Tinelli hicieron las fotografías oficiales del nuevo formato del ciclo televisivo que será emitido por eltrece. Pero Silenzi, una de las participantes del ciclo, fue plantada por el músico y expareja. Horas después de haberse protagonizado el desencuentro, en Hay que ver (El Nueve) contaron que El Polaco y Barby llegaron por separado a la productora LaFlia donde tenían que hacer las fotografías de rigor. Sin embargo, se habrían ido juntos, pero “separados”, según remarcó con sus propias palabras la bailarina.

Aparentemente, la pareja está pasando por una fuerte crisis. En una entrevista televisiva, El Polaco confirmó la separación. “Nos separamos para siempre. Ella va a ser para mí el gran amor de mi vida y la voy a amar con mi corazón. Cuando la cosa se termina se termina. Me da tristeza porque yo quería tener una familia e intenté ser feliz”, dijo.

La bailarina acusó a su expareja de dejarla plantada Instagram @BarbySilenzi

Sin embargo, tras conocerse la versión del músico, la bailarina salió a responderle a través de un mensaje de texto enviado a Denise Dumas: “Me dejó plantada, maquillada y vestida para la foto”. El músico en tanto, acotó: “Yo la amo con todo mi corazón, pero si no me dice que la tengo que ir a buscar, ¿cómo quiere que vaya?”.

“Estoy lista, ‘el Pola’ me tenía que buscar para hacer la foto y me dejó plantada (...) Lo hizo a propósito. Traté de cuidarlo el fin de semana y me llama la atención que hable ahora. Sabía que tenía que buscarme porque me iba a traer una mamadera para Abril”, había dicho Silenzi antes de la sesión.

El clásico programa Bailando este año será reemplazado por una nueva apuesta de LaFlia, ante la emergencia sanitaria por coronavirus. El nuevo formato propuesto por el conductor y su equipo estará compuesto por 23 parejas que deberán demostrar su talento para el baile y el canto.

Según se confirmó el jurado estará integrado por Jimena Barón, Ángel de Brito, Pampita Ardohain y Hernán Piquín. Entre algunos de los participantes estarán: Flor Vigna, Jujuy Jiménez, Julieta Nair Calvo, Cachete Sierra y Cande Ruggeri.

LA NACION