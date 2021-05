Luciana Salazar estalló contra Martín Redrado: “Está rozando el delito”

Luciana Salazar volvió a apuntar contra Martín Redrado y aseguró que el economista podría tener problemas legales serios en el corto plazo. El expresidente del Banco Central le inició en abril una demanda millonaria a la modelo, y ella contó por qué él la podría perder.

“Pasaron cosas que no las voy a decir, pero probablemente salgan a la luz. Algo terrible, en lo cual él queda expuesto. Me trajo un conflicto a mí que ya está rozando el delito”, afirmó Luciana en diálogo con el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).

La expanelista de Polémica en el Bar, que está a punto de debutar como participante en “La Academia”, el nuevo segmento de ShowMatch, adelantó que Ana Rosenfeld no será su abogada porque saldrá como testigo.

Luciana Salazar contó que Ana Rosenfeld no la representará en el juicio contra Martín Redrado porque saldrá en calidad de testigo Foto: Instagram/ @ana.rosenfeld

“Yo no soy abogada, pero con la gente que lo hablé, se podría tomar tranquilamente como un delito. Sucedió hace una semana”, detalló. Y agregó: “Una persona ya lo sabe, que es la testigo de todo: Ana Rosenfeld, que en este caso no es mi abogada porque tiene el rol de testigo”.

Luciana sostuvo que para ella ir a un juicio es “una demostración de que puedan salir a la luz muchas cosas que estuvieron tapadas”, y reconoció que eso a ella “le viene perfecto”. La mamá de Matilda, remarcó: “Acá la única víctima soy yo, lo puedo asegurar 100%. Me parece siniestra la situación, pero mas allá de eso, tengo testigos fundamentales”.

Consultada en torno a si podía dar más detalles sobre el conflicto al cual se refería, la artista comenzó diciendo: “Muchos hombres me dicen que se avergüenzan de esta situación, que no pueden creer que después de todo lo que hizo, encima haga esto”.

Y continuó: “La puso en el medio a mi hija y me manipuló para la relación con la nena”, por lo que lo acusó de “jugar con los sentimientos de una menor”.

Finalmente, resaltó: “Yo creo en la justicia divina, más que en la Justicia. Con la Justicia nunca sabés. A veces con personas que pueden tener una especie de poder… Pero yo no tiemblo ni nada. Yo sí creo en la justicia divina”.

El viernes pasado, Luciana se mudó a la torre Chateau Libertador, en Nuñez. “Es lindo. Le puse mucho amor. Tardé un año en armarlo. Me sacó canas verdes, pero valió la pena. Y ahora, a disfrutar”, dijo sobre su nuevo hogar.

LA NACION