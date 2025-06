El polémico like de Benjamín Vicuña a una publicación sobre la China Suárez que no pasó inadvertido

Este domingo 15 de junio se celebró el Día del Padre y las redes sociales se inundaron de imágenes que le hicieron honor a esta fecha especial, de la que también formaron parte miles de famosos. Luego de disfrutar junto a sus cinco hijos -los tres que tiene en común con Carolina ´Pampita’ Ardohain y los dos frutos de su relación con María Eugenia ‘la China’ Suárez-, Benjamín Vicuña publicó una fotografía del momento y un comentario lo dejó expuesto.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos en el Día del Padre: Magnolia, Beltrán, Benicio, Bautista y Amancio (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

“Gracias, vida”, escribió el actor chileno en la descripción de la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula 3.1 millones de seguidores. Allí, se lo vio en una sobremesa de un restaurante junto a Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio.

Como era de esperar, la fotografía alcanzó miles de reacciones en cuestión de minutos y cientos de comentarios. Sin embargo, uno no pasó inadvertido. “Los nenes más pequeños se ven más felices con él que con la mamá”, expresó una usuaria sobre los hijos que comparte con la ex Casi Ángeles. Lejos de ser un mensaje más, el protagonista de Corazón delator (Netflix) le dio like, lo que muchos señalaron como un aval.

El comentario al que Benjamín Vicuña le dio like y desató polémica (Foto: Captura Instagram/@benjaminvicuna.ok)

Pero ese no fue el único mensaje al que el galán de 46 años le dejó un corazoncito. Minutos más tarde, otra seguidora comentó “El amor de los hermanos, se nota que ambas madres, no le llenan la cabeza” y Vicuña no dudó en darle “Me Gusta”.

Otro de los mensajes al que el actor chileno reaccionó (Foto: Captura Instagram/@benjaminvicuna.ok)

El encuentro entre Benjamín y sus cinco hijos contó con varios momentos. Además del almuerzo que disfrutaron, el intérprete publicó desde sus stories una foto de él en el sillón con cada uno de ellos abrazándolo. Luego, agregó otra fotografía en la que se quedaron en el living del departamento. Mientras los más pequeños -Amancio y Magnolia- hicieron dibujos y collages, los más grandes se quedaron con su padre y leyeron libros.

Un Día del Padre muy distendido para Vicuña y sus hijos (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

Por último, replicó una foto que Bautista, su primogénito, subió en su perfil de Instagram, la cual decía: “Feliz día al papá más bueno de todos”. Como respuesta, el actor le agregó un emoji de un corazón.

El mensaje que Bautista Vicuña Ardohain le dejó al actor (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

Sin embargo, este no fue el único motivo por el que Benjamín Vicuña fue noticia en las últimas horas. El Día del Padre, la China Suárez y Mauro Icardi -quien pasó el domingo lejos de sus hijas-, hicieron una escapada de fin de semana y fueron a un lugar que está relacionado con el historial romántico de la actriz y el padre de sus dos hijos menores.

En 2019, en medio de una crisis, Benjamín Vicuña y la China Suárez viajaron a Carmelo y confirmaron su reconciliación (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La protagonista de Camaleón: el pasado no cambia (Disney+) y el delantero del Galatasaray viajaron a Uruguay, más precisamente a Carmelo, una ciudad muy importante para la historia de amor que tuvieron María Eugenia y Vicuña. Fue allí donde, en 2019, la por entonces pareja decidió darse una segunda oportunidad. Además, se rumorea que también fue aquel destino el elegido para la ceremonia en la que habrían contraído matrimonio, aunque ambos negaron haberse casado oficialmente.