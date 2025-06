Qué dijo Pampita sobre la China Suárez y el Wanda Gate

Pampita reveló detalles de su relación actual con la China Suárez en medio del escándalo del Wanda Gate. La modelo y conductora habló de su vínculo con la actriz y destacó la importancia de la armonía familiar por el bienestar de sus hijos con Benjamín Vicuña, quienes son hermanos de los dos niños menores de María Eugenia.

Durante una entrevista en el programa Los profesionales de siempre (elnueve), Pampita fue consultada si mantenía contacto con la China Suárez y si había visto el posteo de la actriz en su cuenta de X. “Claro que hablamos, por supuesto”, respondió la modelo y dejó en claro que la comunicación entre ellas es fluida.

Pampita y la China Suárez se mostraron hace un tiempo juntas y abrazadas en un evento (Captura: LAM)

Además, dio detalles de su última conversación: “Hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán [su hijo con Benjamín Vicuña] y quería saber un detalle. Hablamos como tiene que ser porque somos mamás de hijos que son hermanos, como dije un montón de veces”.

¿Qué dijo Pampita sobre el Wanda Gate?

A pesar de mantener una relación cordial con la China Suárez, Pampita dejó en claro que no tiene intenciones de involucrarse en el triángulo amoroso que protagoniza la ex Casi Ángeles con Mauro Icardi y Wanda Nara. “No me meto, hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada, porque no me corresponde, no es mi tema”, aseveró.

¿Cómo fue el inicio de la relación entre Pampita y la China Suárez?

El inicio de la relación entre Carolina Ardohain y María Eugenia fue, sin dudas, conflictivo. En 2015, la modelo dio a conocer que se separó de Vicuña, con quien había compartido una década de vida y tuvo cuatro hijos, por una infidelidad de él con la actriz durante las grabaciones de la película El hilo rojo.

Benjamín Vicuña y la "China" Suárez junto a sus hijos Magnolia y Amancio Instagram: @sangrejaponesa

Las versiones de ese momento indicaban que ella los encontró infraganti en un motorhome, un episodio que generó un gran revuelo mediático y que, hasta el día de hoy, es recordado por muchos.

Sin embargo, el paso del tiempo y el nacimiento de Magnolia (7) y Amancio (4), los dos hijos en común de la China y Benjamín, fueron clave en la transformación del vínculo entre Pampita y la actriz. Al convertirse en madres de hermanos, ambas mujeres comprendieron la importancia de mantener una relación armoniosa por el bienestar de los niños.

En febrero, durante una entrevista con LAM (América TV), Carolina sostuvo: “A partir de que ella fue mamá de Magnolia, el chip cambió por completo y el lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.